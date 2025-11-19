कबूतरखान्याच्या मुद्दा
मुलुंडमधील नव्या कबुतरखान्याला आव्हान
उच्च न्यायालयात याचिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंबई उपनगरातील कबुतरखाना स्थळ म्हणून मुंबई महापालिकेने निवडलेल्या चार नव्या ठिकाणांपैकी मुलुंड येथील प्रस्तावित कबुतरखान्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
मुलुंड-ऐरोली चेकनाक्याजवळ निवडलेले ठिकाण हे मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारा एक व्यग्र रस्ता आहे. मोठ्या संख्येने कबुतरांचा वावर वाढल्यास त्यांच्यामुळे अपघातांचा धोका वाढण्याची शक्यता मुलुंडचे रहिवासी वकील सागर देवरे यांनी याचिकेतून व्यक्त केली आहे. खाडीजवळील जागा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असून, कबुतरांच्या वावरामुळे स्वच्छतेची, आरोग्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. हे ठिकाण ऐरोली खाडी आणि खारफुटीच्या जवळ आहे, जे सायबेरियन फ्लेमिंगोसारख्या स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे निवासस्थान आहे. या भागात कबुतरांना खाद्य देणे पर्यावरणीय संतुलन बिघडू शकते, अशी चिंता पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे पालिकेने निवडलेले ठिकाण रद्द करण्याची प्रमुख मागणीही देवरे यांनी केली आहे.
...
या ठिकाणी कबुतरखाने
कबुतरखान्यांसाठी मानवी वस्तीपासून दूर ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने मुंबईत कबुतरखान्यांवर बंदी आणली. त्या निर्णयाला अंतरिम उपाययोजना म्हणून आणि तज्ज्ञ समितीचा अहवाल प्रलंबित असताना, पालिकेने मुंबईत चार वेगळ्या ठिकाणी नियंत्रित कबुतरखान्याला परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये अनुक्रमे वरळी जलाशयाजवळ, अंधेरी पश्चिम खारपुटी परिसर, ऐरोली-मुलुंड चेक नाकाजवळील खाडीकिनारी परिसर आणि बोरिवली पश्चिमेतील गोराई मैदान यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.