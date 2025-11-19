गॅस पुरवठा विस्कळीत
घरगुती गॅसपुरवठा विस्कळित झाल्याने नागरिक संतप्त
तारापुर, ता. १९ (बातमीदार) : घरगुती गॅस सिलिंडरचा नियमित पुरवठा होत नसल्यामुळे तारापूर व परिसरातील नागरिकांचा संताप आज उफाळून आला. हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) कंपनीकडून गॅस वितरणाची जबाबदारी देण्यात आलेल्या भाग्यश्री दर्शन गॅस एजन्सीकडून गेल्या काही काळापासून सिलिंडर पुरवठा अनियमित होत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
तारापूरसह कुडण, देलवाडी, वेंगणी, पथराळी, उनभाट आणि दांडी या गावांमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात गॅस सिलिंडर पोहोचत नसल्याने गृहिणींना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अन्नधान्य उपलब्ध असतानाही शिजवण्यासाठी इंधन नाही, अशी वेळ वितरकांच्या निष्काळजीमुळे निर्माण झाली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. गॅसपुरवठा व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता दूर करून तत्काळ नियमित पुरवठा सुनिश्चित करावा, अशी मागणी नागरिकांनी प्रशासन आणि कंपनीकडे केली आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना सिलिंडर मिळवण्यासाठी तारापूरपर्यंत जायचे झाल्यास खासगी वाहनांना १५० ते २०० रुपये भाडे मोजावे लागत आहे. त्यातच ८६४ रुपयांचा गॅस सिलिंडर प्रत्यक्षात १,०६४ रुपयांत पडत असल्याची तक्रारही त्यांनी केली. ‘दिवसभर धावपळ करूनही साठा उपलब्ध नसेल तर रिकाम्या हाताने परतावे लागते. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम तिन्हींची नासाडी होते,’ असे संतप्त नागरिकांनी सांगितले.
