महेश सुखरामानींच्या फोटोवर शाई
भाजप जिल्हाध्यक्षांकडून दीपक छतलानींना नोटीस
उल्हासनगर, ता. २० (वार्ताहर) : उल्हासनगरमधील भाजपचे माजी ज्येष्ठ नेते महेश सुखरामानी यांनी पक्ष सोडून टीम ओमी कलानीमध्ये प्रवेश केल्यामुळे निर्माण झालेले राजकीय वातावरण तापले आहे. महेश सुखरामानी यांच्या प्रवेशानंतर त्यांच्या फोटोला शाई फासल्याच्या प्रकार घडला. यानंतर या नकारात्मक प्रतिमेवर पडदा टाकण्यासाठी भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी तातडीने कारवाई करत संबंधित भाजप पदाधिकारी दीपक छतलानी यांना नोटीस बजावली असून, सार्वजनिक दिलगिरीही व्यक्त केली आहे.
उल्हासनगर भाजपमधील माजी ज्येष्ठ आणि प्रभावी नेते महेश सुखरामानी यांनी पक्ष सोडून टीम ओमी कलानीत प्रवेश करताच शहराच्या राजकीय वातावरणात मोठे वादळ उठले. या धक्कादायक निर्णयाचा संताप उल्हासनगरच्या भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये स्पष्ट दिसून आला. त्याचा परमोच्च बिंदू तेव्हा दिसून आला, जेव्हा भाजप जिल्हा कार्यालयात लावलेल्या महेश सुखरामानी यांच्या फोटोला काळी शाई फासण्यात आली. ही कारवाई व्यापारी संघटना यूटीएचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.
या घटनेमुळे पक्षाची नकारात्मक प्रतिमा होऊ नये यासाठी भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी तातडीने परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला. शाई फासणाऱ्या भाजप पदाधिकारी दीपक छतलानी यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. यानंतर वधारिया यांनी जाहीररीत्या दिलगिरी व्यक्त केली. महेश सुखरामानी हे भाजपचे ज्येष्ठ व निष्ठावान नेते होते. त्यांच्या फोटोला अशा पद्धतीने अपमानित करणे चुकीचे आहे, अशी स्पष्ट नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
राजकारणात तणाव कायम
जिल्हाध्यक्षांच्या या कारवाईमुळे भाजप नेतृत्वाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते, मात्र या संपूर्ण घडामोडींमुळे उल्हासनगरच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चा, टीका आणि आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आले आहे. सुखरामानी यांच्या पक्षत्यागानंतर भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेला संताप आणि तणाव अजूनही पूर्णपणे शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
