बेशिस्त वाहनचालकांवर नजर
बेशिस्त चालकांवर तिसऱ्या डोळ्याची नजर
अडीच महिन्यांत ३१ हजार नियमभंग टिपले!
ठाणे शहर, ता. २० (बातमीदार) : शहरातील कॅडबरी चौकात बेशिस्त वाहनचालकांवर नजर ठेवण्यासाठी वाहतूक विभागाकडून एआय आधारित आयटीएमएस सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. येथे बसवलेल्या कॅमेऱ्याच्या नजरेतून वाहतुकीचा नियम भंग करणाऱ्यांना अचूक टिपले जात असून, या कॅमेऱ्यांनी अवघ्या अडीच महिन्यांत तब्बल ३१ हजार वाहनचालकांना कारवाईच्या कक्षेत घेतले आहे. एका चौकातील नियमभंग करणाऱ्यांची संख्या पाहता ठाण्यात वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असल्याचे दिसून येत आहे.
ठाणे वाहतूक पोलिसांनी ठाण्यातील कॅडबरी सिग्नलवर सप्टेंबर महिन्यात एआय आधारित आयटीएमएस सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. या उपक्रमाकडे पायलट प्रोजेक्ट म्हणून पाहिले जाते. हळूहळू अशा प्रकारची यंत्रणा ठाण्यातील विविध चौकांमध्ये बसवली जाणार आहे. त्यानुसार कॅडबरी चौकात बसवलेल्या कारवाईचा आढावा घेतला असता अडीच महिन्यांत येथे तब्बल ३३ हजार जणांनी वाहतूक नियमांचा भंग केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ठाण्यात मोठ्या प्रमाणात वाहनचालकांकडून वाहतूक नियमांचा भंग होत असल्याचे दिसत आहे. यामुळे अशा वाहनचालकांमुळे इतरांच्या जीवालाही धोका निर्माण झाला आहे.
रिक्षाचालकांना सर्वाधिक दंड
वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी ठाणे शहर वाहतूक पोलिसांकडून रस्ता सुरक्षा सप्ताह, वाहतूक नियमांचे विविध जनजागृतीचे उपक्रम राबवले जातात. खासगी कंपन्यांसह परिवहन सेवेच्या बसचालकांचे सुरक्षित वाहतुकीसाठी प्रशिक्षण घेतले जाते. तसेच ड्रंक अँड ड्राइव्हमध्ये पकडलेल्या वाहनचालकांचेसुद्धा समुपदेशन करून त्यांना सुरक्षित वाहतुकीच्या नियमांचे प्रशिक्षण दिले जाते; मात्र तरीही ठाण्यात वाहनचालकांमध्ये बेशिस्तपणा वाढल्याच्या दिसत आहे. यामध्ये रिक्षा आणि दुचाकीचालकांचा सर्वात जास्त समावेश असल्याचे दिसते.
दंडात्मक कारवाई
वाहतुकीचा भंग करणाऱ्यांना कायद्याचा जरब बसावा, या विचारातून ठाण्यामध्ये आयटीएमएस सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रणाली बसवली जाणार आहे. या माध्यमातून नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर २४ तास कॅमेऱ्याची नजर असणार आहे. सध्या कॅडबरी चौकात हाय-डेफिनेशनचे बसवलेले कॅमेरे २४ तास कार्यान्वित आहेत. त्यांचे निकालदेखील चांगल्या प्रकारे समोर येऊ लागले आहेत. नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर मोठी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
वाहतूक नियमभंगची कारवाई होण्याने संबंधित वाहनाची शासकीय दफ्तरी नोंद होत असते. अशावेळी जास्त चलन आणि वारंवार नियम भंग करणाऱ्या वाहनावरील दंड भरल्याशिवाय त्याचे पासिंग, विक्री करताना अडचणी येतात. असे दंड भरणे म्हणजे गौरवाची नव्हे तर शरमेची बाब आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी स्वतःवर रेकॉर्ड स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
- पंकज शिरसाट पोलिस उपायुक्त, वाहतूक विभाग ठाणे
कॅमेऱ्याने टिपलेले बेशिस्त चालक (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर)
नियमभंग प्रकार संख्या
सिग्नल जम्प १८,१६५
स्टॉप लाइन ब्रेक ८१५
ट्रिपल सीट ४९४
विनाहेल्मेट १०,६११
एकूण चलान ३१,२५२
२.६६ कोटी रुपयांचा दंड!
महिना दंडाची रक्कम (रु.)
सप्टेंबर १,४०,०१,४००
ऑक्टोबर ७८,८७,५००
नोव्हेंबर ४७,६१,५००
एकूण २,६६,५०,४००
