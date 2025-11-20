आठवडा बाजाराने मनस्ताप
आठवडा बाजाराने मनस्ताप
पनवेल महापालिकेकडून कारवाईचे संकेत
पनवेल, ता. २० (बातमीदार)ः पनवेल पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने बेकायदा आठवडा बाजारांवर कारवाई केली होती, मात्र पालिका क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा बाजार भरविले जात असल्याने विविध अडचणींना सामोरे जाण्याची वेळ पनवेलकरांवर आली आहे.
पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बेकायदा आठवडा बाजारांचा विषय विधिमंडळात मांडला होता. त्यानंतर पालिकेने कारवाईचा धडाका लावला होता. आता पुन्हा पालिका क्षेत्रात बेकायदा आठवडा बाजार सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी प्रभाग अधिकाऱ्यांना अनधिकृत फेरीवाले, हातगाड्या आणि आठवडा बाजारांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. अतिक्रमण विभागाकडून पुन्हा एकदा मोहीम राबवून असे बाजार थांबविले जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.
------------------
अधिकृत दुकानदारांचे नुकसान
अधिकृतपणे कर भरणाऱ्या, दुकान चालविणाऱ्या व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान बेकायदा बाजारांमुळे होत असल्याची तक्रार वाढत आहे. अधिकृत दुकानदारांना भाडे, कर, वीज आणि इतर शासकीय शुल्क भरावे लागतात; पण अनधिकृत फेरीवाल्यांनुळे त्यांना स्पर्धा निर्माण झाली आहे. तसेच ग्राहकांचा ओढा आठवडा बाजारांकडे वळत असल्याने अधिकृत दुकानदारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
-----------------
भुरट्या चोरांना अभय
गर्दीचा फायदा घेत भुरट्या चोरांची चलती असते. मोबाइल, पर्स, रोक रकमेच्या चोरीच्या घटना वाढल्याने नागरिकांमध्येही असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिवाय अशा आठवडा बाजारांना गावगुडांचा आश्रय असल्याने गुन्हेगारांना ‘अभय’ मिळते, अशा रहिवाशांची तक्रारी आहेत.
-------------
प्लॅस्टिकचा डोंगर
बेकायदा आठवडा बाजारांमध्ये नवी मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात फेरीवाले येतात. बाजार संपल्यानंतर जवळपास टनभर प्लॅस्टिक कचरा जमा होतो. त्याची विल्हेवाट लावण्याचा संपूर्ण भार पनवेल महापालिकेवर पडत आहे, तर दुसरीकडे शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेवर ताण वाढला आहे.
--------------------
महापालिका कार्यक्षेत्रात कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदा आठवडा बाजारांना परवानगी देण्यात येणार नाही. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला, वाहतूक व्यवस्थेला, स्वच्छतेला बाधा पोहोचवणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका