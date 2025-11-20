टिटवाळ्यात कापडी पिशवी वेंडिंग मशीनचे लोकार्पण
टिटवाळा (वार्ताहर) : पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत टिटवाळा येथे कापडी पिशवी वेंडिंग मशीनचा लोकार्पण सोहळा पार पडला. सिद्धिविनायक गणपती मंदिर यांच्या सहकार्यातून, मे. घरडा केमिकल्स लिमिटेडच्या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उपक्रमांतर्गत आणि रेड स्वस्तिक सोसायटीचे डॉ. प्रमोद नांदगावकर यांच्या संकल्पनेतून या मशीनची स्थापना करण्यात आली. हा सोहळा मंगळवार (ता. १८) पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स येथे पार पडला.
टिटवाळा आणि परिसर प्लॅस्टिकमुक्त करण्याच्या उद्देशाने हे कापडी पिशवी वेंडिंग मशीन बसविण्यात आले आहे. वाढत्या प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे निर्माण होणारे पर्यावरणीय प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरिकांना प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांऐवजी कापडी पिशव्यांचा वापर करण्यास प्रवृत्त करणे आणि जनजागृती वाढवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. पुढील पिढ्यांसाठी स्वच्छ, सुंदर आणि प्रदूषणमुक्त टिटवाळा निर्माण करण्यास या उपक्रमामुळे हातभार लागणार आहे.
या मशीनचे उद्घाटन उपायुक्त रामदास कोकरे, मे. घरडा केमिकल्स लिमिटेडचे नीरज गर्ग व विनायक दळवी, सुभाष जोशी आणि डॉ. प्रमोद नांदगावकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास पंकज गिरी, माजी उपमहापौर उपेक्षा भोईर, योगेश जोशी, प्रफुल्ल जोशी, प्रसाद जोशी, प्रभाकर उपाध्याय, अगस्तीन घुटे, आकांक्षा हिरे, शक्तिवान भोईर, विजय देशेकर, संतोष देशेकर, दीपक कांबळे, हरेन्द्र सौष्टे, दादा खिसमतराव, दिलीप पातकर, प्रभाकर भोईर, अशोक चौरे, दीपेश तरे, भूषण बापट, किरण रोटे, अॅड. जितेंद्र जोशी, अॅड. नितीन राजगुरू, नागराजन अय्यर, प्रमोद जोशी, डॉ. पुष्पराज स्वामी, डॉ. सिद्धेश्वर चामनरू, अक्षय कराळे, देवा पाटील, शुभांगी धायगुडे, रवींद्र देसाई, योगेश गावंडे, लखन जगताप, मुकुंद नावकर आणि प्रशांत खजूरे यांसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
