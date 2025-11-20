सेवानिवृत्तांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढावा
कासा, ता. २० (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील दापचरी दुग्ध प्रकल्पासह विविध विभागांतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित हक्कांसाठी बुधवारी (ता. १९) आमदार राजेंद्र गावित यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
दापचरी दुग्ध प्रकल्पातून अनेक वर्षे सेवा करून शेकडो कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतरही फरकाची रक्कम न मिळणे, रजा रोखीकरणाचे पैसे प्रलंबित राहणे, तसेच निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे लाभ न मिळणे अशा अनेक समस्या अद्यापही मार्गी लागलेल्या नाहीत. यामुळे ७० हून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांचे वारस हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कासा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाने अलीकडे बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.
२०१६ नंतर निवृत्त झालेल्यांना वाढीव वेतन फरक न मिळणे, रजा रोखीकरण प्रलंबित राहणे, आश्वासित वेतनश्रेणी न लागू होणे यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे अजूनही निकाली निघाले नाहीत. त्यामुळे आमदार राजेंद्र गावित यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. निवेदन वाचल्यानंतर गावित यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत नाराजी व्यक्त केली. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न त्वरित सोडवण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या वेळी कासा निवृत्त कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष हेमंत धानमेर, महेंद्र पवार, ईश्वर काकड आदी उपस्थित होते.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आयुष्यभराच्या सेवेनंतरचे सर्व लाभ वेळेवर मिळालेच पाहिजेत. यात कोणी अडथळे निर्माण करत असेल, तर त्यांच्या विरोधात आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. आठ दिवसांत हा प्रश्न सुटला नाही, तर मी तो विधानसभेत उपस्थित करीन.
- राजेंद्र गावित, आमदार
