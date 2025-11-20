मनोरा आमदार निवासाचे बांधकाम २०२८ पर्यंत पूर्ण करा
मनोरा आमदार निवास
२०२८पर्यंत पूर्ण करा!
उपसभापती बनसोडे यांचे निर्देश
मुंबई, ता. २० ः मनोरा आमदार निवास इमारतीचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे; मात्र २०२८पर्यंत हे बांधकाम पूर्ण करा, असे निर्देश विधानसभा उपसभापती अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत. बनसोडे यांनी मनोरा आमदार निवासाच्या बांधकामाची नुकतीच प्रत्यक्ष पाहणी केली.
मनोरा आमदार निवास प्रगतीचा आढावा घेताना उपाध्यक्षांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून विविध सुविधांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि बांधकामाची गती याबाबत आवश्यक सूचना दिल्या. बांधकामाचा वेग समाधानकारक असला तरी काही तांत्रिक बाबींवर अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व कामे वेळेत, नियोजनबद्ध आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण व्हावीत, असे निर्देश देताना कोणत्याही प्रकारचा विलंब सहन केला जाणार नसल्याचे बनसोडे यांनी स्पष्ट केले.
निवासाची समस्या सुटणार
राज्य सरकारच्या माध्यमातून आमदारांसाठी आधुनिक सुविधा असलेली, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त आणि सुरक्षित इमारत उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे आमदारांची मुंबईतील निवासाची समस्या सुटणार आहे. सध्या केवळ आकाशवाणी आणि विस्तारित आमदार निवासात आमदारांच्या राहण्याची व्यवस्था आहे. मर्यादित व्यवस्थेमुळे असंख्य आमदारांना घरे मिळू शकलेली नाहीत. त्यामुळे अधिवेशनाच्या काळात त्यांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागते.
