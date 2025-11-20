वसई-विरारमधील प्रारूप मतदारयादी जाहीर
वसई, ता. २० (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीकरिता विविध पक्ष, इच्छुक मतदार यादीची प्रतीक्षा करत आहेत. महापालिका प्रशासनाने प्रारूप मतदार यादी गुरुवारी (ता. २०) प्रसिद्ध केली असल्याने प्रत्येक इच्छुकाचे मतदारांकडे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे आता येत्या काळात मतदारांच्या भेटीगाठी वाढणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महापालिका मुख्य कार्यालय व नऊ प्रभाग कार्यालयांत नागरिकांच्या माहितीसाठी ही यादी जाहीर केली आहे. नागरिकांना हरकती व सूचना मांडायच्या असतील, तर नमुना अ व नमुना-बमध्ये घेण्यात येतील. त्याची मुदत २७ नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त स्वाती देशपांडे यांनी दिली.
महापालिका मुख्य कार्यालय व सर्व प्रभाग समिती कार्यालय, तसेच पालिकेच्या www.vvcmc.in या संकेतस्थळावर नमुना-अ व नमुना-ब अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहेत. सुट्टीचे दिवस वगळून हरकत व सूचना कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात देता येतील, असे प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
नजरा मतदारांकडे
महापालिकेने एकूण २९ प्रभागरचना तयार केली आहे. त्यापैकी २९ क्रमांकाच्या प्रभागात तीन, तर उर्वरित प्रभागांत चार सदस्य संख्या असणार आहे. मतदारयादी प्रसिद्ध केल्यावर आता आपल्या प्रभागात किती मतदार आहेत, याची जुळवाजुळव केली जाणार आहे. आता पक्ष व इच्छुक प्रचाराच्या कामाला लागणार आहेत.