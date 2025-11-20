कोपखैरणे सेक्टर १५ येथील वाहतुक कोंडी सुटणार
वाहतूक कोंडीवर स्कायवॉकचा उतारा
कोपरखैरणे सेक्टर १५ येथील रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्यांना मिळणार दिलासा
वाशी, ता. २० (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिकेने कोपरखैरणे वाशी मार्गावर, गुलाबचंद डेअरी परिसरात नवा पादचारी स्कायवॉक उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोपरखैरणे सेक्टर १५ येथील डी मार्ट चौक ते तीन टाकीपर्यंत असलेल्या मार्गावर रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्यांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी कमी होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या पुलासाठी सहा कोटी ५९ लाख तीन हजार १९२ रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या स्कायवॉकमध्ये सरकता जिना आणि उद्वाहनाची सोय असणार आहे. मागील १० वर्षांपासून या स्कायवॉकची मागणी होती. कोपरखैरणे सेक्टर १५ चा नाका, गुलाब सन्स डेअरी, हा वाशी कोपरखैरणे मार्गावरील सर्वाधिक वर्दळीचा भाग आहे. या परिसरात शाळा, महाविद्यालये, बसथांबे आणि बाजारपेठा असल्याने सतत पादचाऱ्यांची गर्दी असते, ज्यामुळे सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळच्या वेळी मोठी कोंडी होते.
सेक्टर ९, १० च्या मध्यावर बाजारपेठेजवळ स्कॉयवॉक निर्मितीनंतर येतील वाहतूक कोंडीपासून काहीसा दिलासा मिळाला; मात्र त्यापेक्षा कित्येक पटीने कोपरखैरणे सेक्टर १५च्या नाक्यावर वाहतूक कोंडी होत होती. या ठिकाणी दाट लोकवस्ती असूनही रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूने सेक्टर ५ ते ८ आणि दुसऱ्या बाजूला १५ ते १८ हा भाग आहे. पूर्वी या दोन्ही रस्त्यांमधून वाहनांना ये-जा करण्यासाठी दुभाजकात जागा होती; मात्र वाहतूक पोलिसांनी पालिकेला विनंती अर्ज केल्यावर ही जागा गाड्यांसाठी बंद करण्यात आली. आता अनेक वर्षांनंतर हा प्रस्ताव मार्गी लागल्याने परिसरातील नागरिकांना आणि वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
--------------------------
लवकरच निविदा
नवी मुंबई महानगरपालिका गुलाबसन्स डेअरीच्या येथे स्कायवॉक उभारणार असून, त्यासाठी सहा कोटी ५९ लाख तीन हजार १९२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यांची निविदा लवकरच काढण्यात येणार आहे. या स्कायवॉकमध्ये सरकता जिना असल्याने आजारी व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिकांना, गर्भवती महिलांना यांचा वापर करणे सोयीस्कर ठरणार आहे, असे नवी मुंबई महापालिकेचे शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांनी सांगितले आहे.