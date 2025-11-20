वाडा परिसरातील धाबे हाऊसफुल
वाडा, ता. २० (बातमीदार) ः नगर पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष सज्ज झाले आहेत. कार्यकर्ते दिवसभर प्रचार करून थकल्यानंतर रात्री दारू आणि मटणाच्या पार्ट्या झोडत असल्याने वाडानजीकचे धाबे दिवसा-रात्री हाउसफुल असल्याचे दिसत आहेत.
वाडा नगर पंचायतीची निवडणूक अत्यंत चुरशीची आणि रंगतदार होणार आहे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष प्रचाराला जोरदारपणे लागले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी ‘अभी नहीं तो, कभी नहीं’चा नारा देत आहेत. कार्यकर्त्यांना नाष्टा, जेवण व रात्री दारू आणि मटणाच्या पार्ट्या उमेदवार देत आहेत. त्यासाठी नजीकचे धाबे व हाॅटेलवाल्यांची चांदी आहे. त्यामुळे धाबे व हाॅटेल हाउसफुल दिसून येत आहेत.
