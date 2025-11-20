बोरिवली ‘आरटीओ’त असुविधा!
जागोजागी भंगार पडून; दलालांची दादागिरी
अनिल चासकर ः सकाळ वृत्तसेवा
कांदिवली, ता. २० ः मुंबई उपनगरातील बोरिवली प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची दयनीय अवस्था झाली आहे. जागोजागी पडलेली भंगार वाहने, तुटलेली बसण्याची आसने, सार्वजनिक शौचालयाची दुरवस्था झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याचा कूलर बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे कामानिमित्ताने येथे येणाऱ्या नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
वाहतूक परिवहन अधिकाऱ्यांनी समस्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन नागरिकांना सुविधा द्याव्यात, भंगार मुक्त करून साफसफाई करावी, अशी मागणी येणाऱ्या नागरिकांकडून केली जात आहे. उपनगरात प्रचंड लोकवस्ती आहे. त्यामुळे वाहनांची संख्या लक्षणीय आहे. बोरिवली प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दिवसभर मोठ्या प्रमाणात कामानिमित्ताने नागरिकांची ये-जा सुरू असते. कार्यालय बैठ्या खोल्यांमध्ये असून, जागेची अडचण आहे. कार्यालयाच्या मोकळ्या जागेत जुनी तुटलेली लोखंडी कपाटे, खूर्च्या, टेबल, इतर वस्तूंचे ढिगारे पडले आहेत. आजूबाजूच्या जागेत, कोपऱ्यांमध्ये भंगार रिक्षा एकावर एक टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोंदट वातावरण निर्माण झाले असून, कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. कार्यालयात शेळ्या, कुत्रे यांचा वावर असतो. तसेच दलाल आणि मोटार ट्रेनिंग स्कूलचे मालक, कर्मचारी यांची गर्दी असते. त्यामुळे कामानिमित्ताने येणाऱ्या नागरिकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांसाठी असलेल्या सार्वजनिक शौचालयाला दरवाजे नाहीत. आतमध्ये पाण्याची सोय नाही. साफसफाईकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नैसर्गिक विधीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची विशेषतः मधुमेह रुग्ण आणि महिलांची परवड होत आहे.
हजारो वाहनधारकांचा विचार करून सरकारने प्रशस्त जागेत वाहतूक कार्यालय उभारावे. सध्या असलेल्या कार्यालयाची डागडुजी करून कार्यालय भंगारमुक्त करावे. शौचालयाची व्यवस्था करावी.
- यतीन भिंगार्डे, वाहनचालक
कार्यालयाला उत्तम जागा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. येथे बऱ्याच समस्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी योग्य जागादेखील नाही.
- शाम कासार,
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
