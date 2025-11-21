कंपनीची ९० कोटीची आर्थिक फसवणुक
कंपनीची ९० कोटींची आर्थिक फसवणूक
चार मुख्य आरोपींसह पदाधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल
अंधेरी, ता. २० (बातमीदार) ः अंधेरीतील प्रोव्होग इंडिया लिमिटेड कंपनीची सुमारे ९० कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी चार मुख्य आरोपींसह एका खासगी कंपनीविरुद्ध बुधवारी (ता. १९) आंबोली पोलिसांत कट रचून अपहारासह फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्याने तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये अमीत हनुमानप्रसाद गुप्ता, समीर नंदकिशोर खंडेलवाल, राकेश धनश्याम रावत, अर्पित खंडेलवाल व त्याची कंपनी प्ल्युटस इनवेस्टमेंट अॅण्ड होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक व पदाधिकारी आदींचा समावेश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अंधेरीतील रहिवासी तक्रारदार प्रख्यात उद्योगपती असून, त्यांची प्रोव्होंग इंडिया लिमिटेड नावाची एक कंपनी आहे. कंपनीचे पूर्वीचे नाव अॅक्मे क्लोथिंग प्रायव्हेट लिमिटेड असे होते.
१९९४ मध्ये तक्रारदारांनी या कंपनीची स्थापना केली होती. ११ वर्षांपूर्वी त्यांच्या दमणच्या कारखान्याला मोठी आग लागली होती. या आगीत कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्यात आर्थिक अडचणीमुळे कंपनीला बँकेचे कर्ज फेडता आले नव्हते. त्यामुळे बँकेने कंपनीत अमीत गुप्ता यांची एनसीएलटी म्हणून नियुक्ती केली होती. या वेळी कंपनीचे सर्व आर्थिक व्यवहार अमीत गुप्ता यांच्यासह कंपनीचे माजी संचालक समीर खंडेलवाल आणि राकेश रावत हे तिघेच पाहात होते.
२०२३ मध्ये सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीच्या विक्रीचा लिलाव पूर्ण झाला होता. काही दिवसांनी तक्रारदारांनी कंपनीच्या रिटेशन बँक खात्याची माहिती प्राप्त केल्यानंतर त्यांना निर्यातदारांकडून ३२ कोटी ७१ लाख रुपये येणे बाकी असल्याचे समजले होते, मात्र या रक्कम संबंधित आरोपींनी परस्पर आपसांत वाटून पैशांचा अपहार केला होता.
कंपनीची विक्री करताना शंभर टक्के मालकीची सबसिडी इलिट टिम हाँगकाँग कंपनीची विक्री झाली होती. या कंपनीची ५४ कोटी ७२ लाख रुपये मूळ किंमत होती, मात्र या कंपनीची किंमत व्हावी, दुसऱ्या कंपनीला कमी भावात कंपनी विकत घेता यावी यासाठी या आरोपींनी दोन वर्षे लिलाव प्रक्रिया लांबणीवर टाकली होती. त्यात दुसऱ्या कंपनीला फायदा झाला होता. या खरेदी-विक्रीत कंपनीला ५४ लाख ७२ लाखांचे नुकसान सोसावे लागले होते. अशा प्रकारे या आरोपींनी कट रचून कंपनीची सुमारे ९० कोटीची फसवणुक केली होती. हा प्रकार तक्रारदाराच्या निदर्शनास येताच त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार केली होती. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर कट रचून कंपनीची ९० कोटींची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले होते.
