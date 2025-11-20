कळव्यात ''छुपा प्रचार'' जोमात!
कळवा, ता. २० (बातमीदार) : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत सर्वाधिक नगरसेवक कळवा-मुंब्रा परिसरातून निवडून येतात. या कारणामुळेच ज्या पक्षाचे जास्त नगरसेवक निवडून येतील, त्या पक्षाचा महापौर होण्याची शक्यता असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी सध्या ‘छुप्या प्रचारासाठी’ कंबर कसली आहे. निवडणुकीचा बिगुल वाजण्यापूर्वीच कार्यकर्ते घरोघरी, मंडळे, उद्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि महिला बचत गट अशा ठिकाणी संपर्क साधून प्रचार सुरू करत आहेत.
आपल्या हक्काच्या मतदारसंघात राहिलेली कामे उरकण्यासाठी पक्षांमध्ये ‘लगीनघाई’ सुरू झाली आहे. प्रत्येक प्रभागातील आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे, ज्यांचा पत्ता कट झाला आहे, अशा माजी नगरसेवकांनी, तसेच राखीव जागांसाठी नवीन उमेदवारांचा शोध सुरू केला आहे. त्यांच्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याचे कामही सुरू आहे.
कळव्यात आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी विविध पक्षांचे नेते सक्रिय झाले असून, कळवा (मध्य) भागात माजी विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, मंदार केणी, प्रमिला केनी, अपर्णा साळवी, महेश साळवी हे घरोघरी, मंडळे आणि घरगुती कार्यक्रमांतून संपर्क साधत आहेत; विटावामध्ये प्रियांका पाटील, पूजा करसुळे, जितेंद्र पाटील, आरती गायकवाड हे राहिलेल्या कामांचा आढावा घेत आहेत; खारेगावमध्ये उमेश पाटील, अनिता गौरी, विजया लासे हे ९० फीट रस्त्यावर, खारेगाव गार्डनमध्ये ज्येष्ठ नागरिक व महिलांच्या समस्यांवर चर्चा करत आहेत; तर महात्मा फुले नगरमध्ये महिला आरक्षण जाहीर झाल्याने माजी नगरसेवक गणेश कांबळे यांनी आपल्या पत्नीसाठी छुपा प्रचार सुरू केल्याची चर्चा आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि शिवसेना खासदारांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्यामुळे कळवा परिसरात यावेळची निवडणूक आव्हानात्मक होणार असून, कोण बाजी मारते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गट सक्रिय
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नऊ नगरसेवक शिंदे गटात गेल्यामुळे पक्षाची उणीव भरून काढण्यासाठी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आपले संपूर्ण लक्ष कळव्यावर केंद्रित केले आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आपली पत्नी ऋता आव्हाड यांना निवडणुकीत उतरवून मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. आव्हाडांचे विश्वासू कार्यकर्ते अभिजित पवार आणि राष्ट्रवादी युवा महिला अध्यक्षा पूजा शिंदे यांनी कळवा दत्तवाडी, पारसिक नगर परिसरात घरोघरी आणि सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटून प्रचार सुरू केला आहे.
कळव्यातील राजकीय स्थिती
भाजप : कळवा प्रभाग क्रमांक २३ मध्ये भाजपने राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) कार्यकर्ते आपल्या पक्षात घेऊन प्रचार सुरू केला आहे.
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) : या गटाचा कोणीही कार्यकर्ता कळवा-खारेगावात सक्रिय नसल्यामुळे पक्षाला घरघर लागली आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व भाजप : सध्या तुलनेने शांत आहेत.
