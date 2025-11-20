ठाकरेच्या सेनेत उमेदवारीवरून धुसफूस
असहकार्याचे हत्यार उपसणार?
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० ः अंबरनाथ नगर परिषद निवडणुकीत भाजप-शिंदे गटाला रोखण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांनी एकत्रितपणे रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला; मात्र उमेदवारी जाहीर होताच या नव्या महाआघाडीत अंतर्गत नाराजीचे वारे वाहू लागले आहेत. विशेषतः काही प्रभागांत मनसेच्या उमेदवारांना अधिक प्राधान्य दिल्याने ठाकरे गटातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी असंतोष व्यक्त करीत असहकार्याचे हत्यार उपसले असल्याची चर्चा आहे.
शहरातील राजकीय समीकरणे आधीच गुंतागुंतीची झाली आहेत. महायुतीतील समन्वयाचे गणित बिघडले असून शिवसेना-भाजपमध्ये थेट लढत होणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांनीदेखील नगराध्यक्षपदासाठी आपले उमेदवार उभे केले आहेत. असे असले तरीही शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपला तगडी टक्कर देण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे यांची अंबरनाथमध्ये युती झाली आहे. ठाकरे सेनेच्या मशाल चिन्हावर मनसे निवडणूक लढवणार आहे. त्यामुळे ठाकरे गट-मनसेची युती भाजपविरोधात मोठे अस्त्र मानली जात होती; मात्र उमेदवारी वाटपात अंतर्गत नाराजी डोकावू लागल्याने युतीचा जोर कमी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत शिवसेना शिंदे गटाविरोधात आघाडी घेणाऱ्या ठाकरे गटातील निष्ठावंतांना यंदा पालिका निवडणुकीत संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती; पण जागावाटपात शिवसेना ठाकरे गटाकडून ३५ तर मनसेकडून ११ उमेदवार जाहीर झाले. विशेष म्हणजे, मनसेचे उमेदवारदेखील ठाकरे गटाच्या मशाल चिन्हावरूनच निवडणूक लढवत आहेत. यात काही महत्त्वाच्या प्रभागांत शिवसेना ठाकरे गटातील इच्छुकांना मागे सारून मनसेला प्राधान्य दिल्याने नाराज पदाधिकारी असहकार्याच्या भूमिकेत असल्याचे बोलले जात आहे. काही ठिकाणी कार्यालयीन मदत, बूथ व्यवस्थापनापासून प्रचारयंत्रणा पर्यंत सहकार्य कमी होत असल्याच्या चर्चा शहरात रंगत आहेत.
सकारात्मक पाऊल
शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे या दोन्ही पक्षांनी स्थानिक स्तरावर समन्वयाने जागावाटप केले आहे. मनसेने १७ आणि २४ प्रभागांतील दोन जागा शिवसेना ठाकरे गटासाठी सोडून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे नाराजीचा प्रश्नच नाही, अशी भूमिका मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
