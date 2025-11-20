पीयूष गाेयल
गाेयल यांच्या प्रयत्नांमुळे
कामगाराचे पार्थिव भारतात
मोझाम्बिकमध्ये झाले हाेते निधन
मुंबई, ता. २० ः केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे मधुकर सुपधू अहिरे (रा. उल्हासनगर, ठाणे) यांचे पार्थिव गुरुवारी (ता. २०) मोझाम्बिकमधून जलदगतीने प्रक्रिया पूर्ण करून गुरुवारी (ता. २०) मुंबईत आणण्यात आले. अहिरे यांचे नाम्पुला येथे गुरुवारी (ता. १३) निधन झाले हाेते. ते एसीएआय इंडस्ट्रियल या कंपनीत कार्यरत होते. त्यांच्याकडे वैध भारतीय पासपोर्ट आणि मोझाम्बिकचा वर्क व्हिसा होता.
कुटुंबीयांनी या प्रकरणात येणाऱ्या अडचणींबाबत लेखी विनंती करून पीयूष गोयल यांच्याकडे मदतीची मागणी केली होती. विनंती मिळताच गोयल यांनी आपल्या कार्यालयाला तत्काळ परराष्ट्र मंत्रालय (एसईए) आणि मापुटो येथील भारतीय उच्चायोग यांच्याशी समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे उर्वरित प्रक्रियेतील टप्पे वेगाने पूर्ण होऊ शकले. त्यामुळे मापुटो येथील भारतीय उच्चायोगाकडून पार्थिव विमानाने भारतात आणण्यासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या मिळाल्या आणि सर्व वाणिज्य दूतावासाशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली.
१८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एअरपोर्ट हेल्थ ऑर्गनायझेशन (एपीएचओ)ची मंजुरी मिळाली आणि पार्थिव केनियन एअरलाइन्सद्वारे मोझाम्बिकहून रवाना करण्यात आले.
परराष्ट्र मंत्रालय, मोझाम्बिकमधील भारतीय मिशन आणि पीयूष गोयल यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे ही संपूर्ण पुनर्प्रक्रिया अत्यंत जलद पूर्ण झाली असून कुटुंबीयांना अहिरे यांच्यावर सन्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करणे शक्य झाले आहे.
------
विदेशात दुःखद घटना घडल्यास भारतीय कुटुंबीयांच्या पाठीशी उभे राहणे ही आमची नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे. अधिकारी आधीपासूनच या प्रकरणात गुंतले होते आणि त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालय व भारतीय मिशनसोबत समन्वय साधून अंतिम प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्यात मदत केली. त्यामुळे पार्थिव विनाविलंब मायदेशी परत आणता आले.
- पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.