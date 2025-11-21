महाराष्ट्रातील पहिले सरकारी रुग्णालय; गरजूंना अत्याधुनिक सेवा
कामा रुग्णालयाला एआरटी बँक परवाना
महाराष्ट्रातील पहिले सरकारी रुग्णालय; गरजूंना अत्याधुनिक सेवा
मुंबई, ता. २१ ः प्रजनन उपचारांच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत, मुंबईतील कामा अँड अल्ब्लेस रुग्णालय हे एआरटी (असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी) बँक चालवण्याचा परवाना मिळवणारे राज्यातील पहिले आणि देशातील मोजक्याच सरकारी रुग्णालयांपैकी एक ठरले आहे. याबाबत माहिती देताना कामा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले, की ही कामगिरी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पाठबळामुळे साध्य झाली. एआरटी बँक सुरू झाल्याने वंध्यत्व उपचारांसाठी येणाऱ्या गरजूंना सुरक्षित, प्रमाणित आणि अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या या सेवेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही आता उच्च प्रतीचे प्रजनन उपचार मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. रुग्णालयाच्या मते, एआरटी बँक सुरू होणे हे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील एक मोठे पाऊल आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.