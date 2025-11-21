रुग्णालय प्रशासनाने बसवले सोलर पॅनल, खर्चाचा भर अर्ध्यावर , पालिका रुग्णालयात पहिल्यांदाच प्रयोग
नायर दंत रुग्णालयाचा विजेचा भार घटला,
रुग्णालय प्रशासनाने बसवले सोलर पॅनेल,
खर्चाचा भार अर्ध्यावर, पालिका रुग्णालयात पहिल्यांदाच प्रयोग
भाग्यश्री भुवड, सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१: मुंबई सेंट्रल येथील नायर दंत महाविद्यालयात सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे वीजबिलात लक्षणीय घट झाली असून, रुग्णालय प्रशासनाचा वीजबिलाचा खर्च अर्ध्यावर आला आहे. सीएसआरच्या सहाय्याने सोलर पॅनेल्स बसवण्यात आले आहेत. हा महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, खर्च कमी करणारा उपक्रम असल्याचे नायर दंत महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्री डॉ. नीलम अंद्राडे यांनी सांगितले.
नायर दंत महाविद्यालयाने गेल्या वर्षी जुन्या इमारतीत सौरऊर्जा प्रकल्प बसवला होता. यावर्षी नवीन इमारतीत सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी मीटर कनेक्शनचे काम झाल्याने प्रत्यक्षात फरक दिसून येत आहे. जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांत वीजबिलाच्या युनिटमध्येही घट झाली असून, वीजबिलात ५० टक्क्यांनी बचत झाल्याचे दिसते. २०२२च्या याच चार महिन्यांचे वीजबिल जवळपास १४ लाखांच्या घरात होते. २०२३ मध्येही १२ लाख वीजबिल आले होते; मात्र २०२५ मधील या चार महिन्यांत बिल सहा लाख एवढे आले. नवीन आणि जुन्या दोन्ही इमारतींच्या टेरेसवर सौर पॅनेल्स स्थापित करण्यात आले असून, हा प्रकल्प पूर्णपणे सीएसआर निधीतून राबवण्यात आला आहे. जुलै महिन्यात मीटर कनेक्शन अधिकृतपणे जोडण्यात आल्यानंतर काही महिन्यांतच वीजबिलात घट झाल्याची माहिती महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्री डॉ. नीलम अंद्राडे यांनी दिली.
प्राथमिक मूल्यांकनानुसार वीजबिलात मोठ्या प्रमाणात बचत होण्याची शक्यता असून, वापराच्या प्रमाणानुसार ही बचत सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. मुंबई महापालिकेच्या महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये या स्तरावर सौरऊर्जेचा वापर अद्याप होत नसून, नायर दंत महाविद्यालय हे सौरऊर्जा निर्माण केलेले पहिले महाविद्यालय ठरले आहे. त्यामुळे, हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.
-------------
सौरउर्जा प्रकल्पामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाचण्यास मदत होणार असून, दीर्घकालीन दृष्टीने ऊर्जा बचतीकडे आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींकडे वाटचाल करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.” सौरऊर्जेचा अवलंब केल्यामुळे आर्थिक बचतीसोबतच महाविद्यालय अधिक ऊर्जा-कार्यक्षम रुग्णालय बनण्यास मदत होणार आहे.
डॉ. नीलम अंद्राडे, अधिष्ठात्री, नायर दंत महाविद्यालय
