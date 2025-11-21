टीएमटी बसच्या टायरमधून धूर
ठाणे, ता. २१ ः कासारवडवली, विहंग व्हॅली येथून ठाणे स्थानकाला शुक्रवारी (ता. २१) सकाळी प्रवासी घेऊन निघालेल्या ठाणे महापालिका परिवहन सेवेच्या (टीएमटी) बसच्या टायरमधून सेंट्रल जेल तलावासमोर अचानक धूर येण्यास सुरुवात झाली. या बसमधील २० प्रवाशांना सुखरूप उतरवण्यात आले. तसेच त्या धुरावर काही मिनिटात नियंत्रण आणण्यात यश आले. बसचालकाच्या प्रसंगावधानामुळे अनर्थ टळला. टीएमटी बसचालक हिमान शेख आणि वाहक विशाल तारमाळे हे बस घेऊन कासारवडवली, विहंग व्हॅली येथून शुक्रवारी सकाळी ठाणे स्थानक पश्चिम येथे निघाले होते. त्या वेळी बसमध्ये २० प्रवासी प्रवास करीत होते. बस ठाणे सेंट्रल जेल तलावासमोर येताच चालक हिमान यांना चालक केबिनमागील टायरमधून अचानक धूर येताना दिसला. त्यांनी प्रसंगावधान दाखवत बस रस्त्याच्या बाजूला लावली.
