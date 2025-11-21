आनंदनगर भागाचा क्लस्टरअंतर्गत होणार पुनर्विकास
आनंदनगर भागाचा क्लस्टरअंतर्गत पुनर्विकास
सात प्रमुख भागांतील नागरी पुनरुत्थान आराखड्यांना ठाणे पालिकेची मंजुरी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : शरातील सर्वात मोठी झोपडपट्टीपैकी एक असलेल्या आनंदनगर परिसरात क्लस्टर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे पालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या प्रशासकीय सभेने आनंदनगरसह सात प्रमुख भागांतील नागरी पुनरुत्थान आराखड्यांना (यूआरपी) मंजुरी देण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला समूह पुनर्विकास (क्लस्टर) योजना आहे. या योजनेंतर्गत ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत इमारती, अनधिकृत चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यामतून अनधिकृत व धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या नागरिकांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशातच ठाण्यातील किसननगर भागात काही वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या पुनर्विकासाच्या कामानंतर आता आनंदनगरसह ठाणे शहरातील महत्त्वाच्या सात भागांमध्ये क्लस्टर योजनेतील नागरी पुनरुत्थान आराखड्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पूरक सामंजस्य करार आणि पूरक निर्णायक करार यांच्या मसुद्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच क्लस्टर उभारणीसाठी ठाणे महापालिका आणि ठाणे क्लस्टर डेव्हलपमेंट अँड एरिया इम्प्रूव्हमेंट कंपनी लिमिटेड (टीसीडीएआयसीएल) यांच्यात पूरक सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आनंद नगर येथील अंदाजे ११.९१ हेक्टर क्षेत्र असलेल्या या भागात पूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी स्थानिकांच्या विरोधामुळे तो स्थगित झाला होता. आता पुनर्विकासासाठी क्लस्टर मॉडेल स्वीकारण्यात आले आहे.
दरम्यान, ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांच्या एकत्रित विकासासाठी पालिकेने तयार केलेल्या ५० नागरी पुनरुत्थान आराखड्यांपैकी काहींची अंमलबजावणी सुरू आहे. किसननगरमध्ये सिडकोच्या मदतीने सुरू असलेल्या बांधकामांबरोबरच टेकडी बंगला, हाजुरी आणि किसननगरमधील अन्य आराखड्यांसाठी ‘महाप्रीत’ संस्थेसोबत करण्यात आलेल्या करारांना नगरविकास विभागाची पूर्वमान्यता आहे.
आराखड्यांना हिरवा कंदील
राबोडी
गोकुळनगर
किसनगर
लोकमान्यनगर
दिवा
साबेगाव
कोपरी व हाजुरी
