पनवेलमध्ये वृद्ध महिलेचे २.२२ लाखांचे सोन्याचे मंगळसुत्र खेचले

मुंबई

पनवेलमध्ये वृद्ध महिलेचे मंगळसुत्र खेचले
पनवेल, ता. २० (वार्ताहर) : मोटारसायकलवरून आलेल्या दोघांनी रस्त्याने पायी चालणाऱ्या ६७ वर्षीय महिलेच्या गळ्यातील २२ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मंगळसूत्र खेचून पलायन केले. ही घटना गुरुवारी सायंकाळी पनवेलमध्ये घडली. या घटनेतील तक्रारदार श्रेयसी श्रीकांत कर्वे (६७) या पनवेलमधील पद्‍मावती सोसायटीत राहतात. गुरुवारी सायंकाळी त्या पनवेलमधील स्वामी नित्यानंद मार्गावरून पायी चालताना त्यांच्या समोरून मोटारसायकलवरून आलेल्या दोघांनी कर्वे यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र खेचून पलायन केले.

