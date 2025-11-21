मद्य विक्रीस परवानगी दिल्यास आंदोलन
मद्यविक्रीस परवानगी दिल्यास आंदोलन
खारघर, ता. २१ (बातमीदार) : सेंट्रल पार्क आणि पेठपाडा मेट्रो स्थानक शेजारील मैदानावर धार्मिक कार्यक्रम होतात. शिवाय मैदानालगत धार्मिक स्थळ आहे. या मैदानावर होणाऱ्या रोलिंग लाऊड इंडिया म्युझिक कार्यक्रमदरम्यान अमली पदार्थ व मद्यविक्रीस परवानगी दिल्यास कार्यक्रमस्थळी महाविकास आघाडी, शेकाप आणि सामाजिक संस्थेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असे पत्र माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी खारघर पोलिस ठाणे आणि पालिका आयुक्तांना दिले आहे. खारघर येथील सेंट्रल पार्कच्या शेजारील मैदानावर २२ आणि २३ नोव्हेंबरला हिप हॉप फेस्टिव्हल होणार आहे. या फेस्टिव्हलसाठी जवळपास २५ हजार रसिक येणार असल्याचे, तसेच या ठिकाणी पदार्थ तसेच मद्यविक्रीचे स्टॉल लावण्यात येणार असल्याचे समजले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.