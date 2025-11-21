उरण फाट्याजवळ डांबराचा टॅंकर पलटी
उरण फाट्याजवळ डांबराचा टॅंकर उलटला
वाहतूक ठप्प झाल्याने वाहनचालकांना मनस्ताप
वाशी, ता. २१ (बातमीदार) ः उरण फाट्याजवळ शुक्रवारी (ता. २१) सकाळी डांबर भरलेला टॅंकर रस्त्याच्या कडेला उलटल्याने संपूर्ण परिसरातील वाहतूक विस्कळित झाली. एकता विहार सोसायटीजवळ हा अपघात घडला. टॅंकर उलटल्यानंतर त्यातील डांबर रस्त्यावर सांडल्याने रस्ता निसरडा झाला. परिणामी, वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली.
या अपघातानंतर तत्काळ दुसरा टॅंकर बोलावण्यात आला. सांडलेल्या डांबराची काढणी, तसेच हस्तांतरणाचे काम करण्यात आले; परंतु हे काम संध्याकाळपर्यंत सुरू राहिल्याने उरण फाटा परिसरात वाहतूक कोंडी झाली. यादरम्यान उरण, नेरूळ एलपी मार्ग, समांतर रस्ता आणि सायन-पनवेल महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली होती. दरम्यान, तुर्भे येथील उड्डाणपुलाचे काम सुरू असल्याने अवजड वाहनांची वाहतूक एमआयडीसीमार्गे वळवण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच या मार्गावर वाहतूक कोंडी होत असल्याने त्यात हा अपघात झाल्याने परिस्थिती अधिक बिकट झाली. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या वाहनचालकांनी संताप व्यक्त केला. वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र डांबर सांडल्यामुळे रस्त्यावरून अवजड वाहने पुढे जाण्यात अडचण निर्माण होत होती. जड वाहने हलवणे कठीण ठरत होते. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.