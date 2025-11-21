१९ नगरसेवक उमेदवारांनी घेतली माघार
पालघरमध्ये सहा नगराध्यक्ष,
१५५ नगरसेवकपदासाठी उमेदवार
पालघर, ता. २१ ः पालिकेच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (ता. २१) उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी नगराध्यक्षपदाचे दोन तर नगरसेवक पदाच्या १९ उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत. पालघर नगर परिषदेमध्ये एकूण १५ प्रभाग असून एका नगराध्यक्षपदासह ३० नगरसेवकपदासाठी ही निवडणूक होणार आहे. उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर १५ प्रभागांसाठी ११५ उमेदवार रिंगणात आहेत, तर सहा उमेदवार नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आहेत. नगराध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहे.
