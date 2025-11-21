विधानसभेला मतदार यादी ; पालिका निवडणुकीत गायब
माजी नगरसेवकाचे नाव वगळले
ठाणे पालिकेच्या प्रारुप यादीत सुधीर भगत यांचे नाव गायब
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : विधानसभा निवडणुकीत मतदान केलेल्या माजी नगरसेवकाचे नाव मतदार यादीतून गायब झाल्याची बाब समोर आली आहे. ठाणे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून प्रारूप मतदार यादी गुरुवारी (ता. २०) प्रसिद्ध झाली. यात मुंब्य्रातील माजी नगरसेवक सुधीर भगत यांचे नाव नसल्याचे त्यांनी निवडणूक विभागाकडे हरकत नोंदविली आहे. आपल्याला न्याय मिळाला नाही, तर अपिलात जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सुधीर भगत यांचे मुंब्य्रातील मतदार यादीत नाव होते. त्यानुसार त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले, परंतु यादीतून त्यांचेच नाव बाद झाले आहे. त्यांच्याच नावाची एक व्यक्ती कळवा भागात वास्तव्यास असून, त्याने अशा पद्धतीने महापालिकेकडे दुबार नावाची तक्रारी केली होती, अशी माहिती आता सुधीर भगत यांना महापालिकेकडून मिळाली आहे. त्या व्यक्तीने तक्रार केल्यानंतर त्याच्याकडून यादीतून नाव वगळण्यासाठीचा अर्ज क्रमांक ७ भरून घेत, थेट नाव गायब केले आहे. हे नाव उडविण्यापूर्वी निवडणूक विभागाने विचारणा करणे अपेक्षित होते. त्यांच्याकडून चौकशी होणे अपेक्षित होते. किमान बीएलओला पाठवून त्यांनी याची माहिती घेणे अपेक्षित होते, परंतु तसे काही न करता थेट नाव वगळण्यात आल्याचा दावा भगत यांनी केला आहे. तसेच आपण विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना मदत केल्यानेच आपले नाव वगळण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.