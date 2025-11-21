खारघर शहरातील वाहतुकीत बदल
हिप हॉप फेस्टिव्हल कार्यक्रम
खारघर शहरातील वाहतुकीत बदल
खारघर, ता. २१ (बातमीदार) : खारघरमध्ये होणाऱ्या रोलिंग लाऊड इंडिया यांच्यार्फे हिप होप फेस्टिव्हल होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी खारघर शहराच्या काही मार्गांवर प्रवेशबंदी केली आहे.
हिरानंदानी ब्रिज जंक्शन ते उत्सव चौक ते ग्रामविकास, गुरुव्दारा, ओवेगाव चौक, पापडीचा पाडा, प्रशांत कॉर्नर, बीडी सोमानी चौक, जे. कुमार सर्कल ते गुरुव्दारा चौक ते ग्रीन हेरीटेज ते जे. कुमार सर्कल, तसेच बीडी सोमानी चौक ते प्रशांत कॉर्नरपर्यंतच्या रस्त्यावर वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमा ठिकाणी जाणारी वाहने वगळून इतर वाहनांना या मार्गावर प्रवेशबंदी केल्याने खारघरवासीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शनिवार (ता. २२) ते रविवार (ता. २३) सकाळी ९ ते १२ वाजेपर्यंत वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून वाहतूक वाहतूक पोलिसांनी ही अधिसूचना काढली आहे.
