धारावीत कागदपत्र संकलन शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
धारावीमध्ये १८ हजार
घरांची कागदपत्रे जमा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि एनएमडीपीएलने राबवलेल्या धारावी कागदपत्रे संकलन शिबिराला धारावीतील रहिवाशांनी चांगला प्रतिसाद दिला. १ ते १५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत माहिती शिक्षण आणि संवाद (आयईसी) उपक्रमाच्या माध्यमातून पथकांनी १८ हजारांहून अधिक घरांना प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्वेक्षण आणि जागरूकता उपक्रम राबवले. सेक्टर १ ते ६ या सर्व भागांत सखोल सर्वेक्षण करण्यात आले.
धारावी कागदपत्रे संकलन शिबिरामुळे प्रत्यक्ष पडताळणीच्या प्रक्रियेचा वेग वाढवला असून, अपात्र ठरलेले अर्ज, बंद घरे, अपूर्ण कागदपत्रे सादर केलेली प्रकरणे, तसेच कुटुंबप्रमुख नसलेली प्रकरणे अशा सुमारे चार हजार ५०० घरांची स्वतंत्र नोंद घेण्यात आली, अशी माहिती डीआरपी आणि एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली.
एनएमडीपीएल कॉल सेंटरमधून आठ हजारांहून अधिक रहिवाशांना संपर्क साधण्यात आला. काही ठिकाणचा विरोध सामंजस्याने हाताळण्यात आल्या. प्रक्रियांचे सुलभीकरण, क्षेत्रनिहाय प्रभावी संघटन आणि रहिवाशांच्या समस्या त्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन सोडवल्याने कामाला गती आली आहे, असे डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले.
