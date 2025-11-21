शिवसेनेच्या शीतल राऊत बिनविरोध!
शिवसेनेच्या शीतल राऊत बिनविरोध!
बदलापूरमध्ये भाजप, बहुजन मुक्ती पार्टी पक्षाच्या उमेदवारांचे अर्ज मागे
बदलापूर, ता. २१ (बातमीदार) ः नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेला पहिला विजय मिळाला आहे. प्रभाग क्रमांक १९ अ मधील शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवार शीतल राऊत या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. या प्रभागातील दोन उमेदवारांचे अर्ज छाननीत बाद झाले होते. तर शुक्रवारी (ता. २१) अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी भाजप आणि बहुजन मुक्ती पार्टी पक्षाच्या उमेदवारानेही माघार घेतली. त्यामुळे राऊत यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला.
शहरातील प्रभाग क्रमांक १९ अ मध्ये शिवसेनेच्या शीतल राऊत यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्याविरोधात चार जणांनी अर्ज दाखल केले होते. अर्ज छाननीवेळी भाजपच्या कांचन मांडवगडे व महाविकास आघाडीच्या वर्षा चव्हाण यांचे अर्ज बाद झाले. त्यानंतर भाजपच्या प्रज्ञा सूर्यवंशी, महाविकास आघाडीच्या उमेदवार मानसी येलवे यांचे अर्ज दाखल असल्याने, ही निवडणूक तिरंगी होणार, असे चिन्ह होते; मात्र ऐनवेळी त्यांनी माघार घेतली. शीतल राऊत यांच्या विजयाने स्थानिक पातळीवर शिवसेनेचा आत्मविश्वास वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. राऊत यांच्या विजयानंतर पक्ष कार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करीत मोठा जल्लोष केला.
---
चर्चा भाजपच्या उमेदवाराचीच
प्रभाग क्रमांक १९ अ मध्ये अर्ज मागे घेतलेल्या भाजपच्या उमेदवाराचीच चर्चा मोठ्या प्रमाणात आहे. हे समीकरण कसे जुळून आले, याबाबत शहरात चर्चांना उधाण आले आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या वेळी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी, भाजप आणि शिवसेना जरी एकमेकांसमोर उभे असले तरी मैत्रीपूर्ण लढती होणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे भाजपच्या प्रज्ञा सूर्यवंशी यांची माघार ही मैत्रीपूर्ण धोरणातून आहे की काही वेगळ्या अटी शर्तींवर आहे. याबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
--------
‘शिवसेनेची सत्ता येणार’
हा विजय म्हणजे बदलापूर शहरात शिवसेनेची सत्ता येणार, याचे भाकीत आहे. विरोधकांनी अर्ज मागे घेतला, त्यासाठी मी त्यांचे आभार मानते. त्यांना लढण्याची ताकद नसल्यामुळे किंवा मैत्रीपूर्ण लढत असेल, असे म्हणून अर्ज मागे घेतले असावेत. मला कोणावरही टीका करायची नाही. मी नगरसेविका म्हणून निवडून आले तरी पक्षातील इतर उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मी मैदानात उतरणार आहे. तसेच आपल्या विजयाचे श्रेय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पती प्रवीण राऊत, शहरप्रमुख, कार्यकर्त्यांना असल्याचे शीतल राऊत यांनी सांगितले.
