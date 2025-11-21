पालक मुलाच्या मृत्यूचे भांडवल करणार नाहीत!
पालक मुलाच्या मृत्यूचे भांडवल करणार नाहीत!
न्यायालयाचे भरपाईचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : रेल्वे अपघातात अल्पवयीन मुलगा गमावलेले पालक भरपाईसाठी त्या घटनेचे भांडवल करणार नाहीत अथवा संधी म्हणून त्याकडे पाहणार नाहीत किवा खोटा दावा दाखल करणार नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २१) नोंदवले. तसेच रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणाने जानेवारी २०१६मध्ये नाकारलेला भरपाईचा आदेशही रद्द केला.
न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने अपघाताच्या तारखेपासून याचिकाकर्त्या पालकांना सहा टक्के व्याजासह चार लाख रुपये भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे नमूद केले. तसेच एकूण रक्कम आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर याचिकाकर्ते आठ लाख रुपये मिळण्यासही पात्र असतील, असेही एकलपीठाने स्पष्ट केले. एवढ्या लहान वयात (१७ वर्षे) मुलाच्या अपघाती मृत्यूने पालकांचे झालेले नुकसान हे अकल्पनीय आणि आर्थिक मोजमापात मोजता येणारे नाही, असे न्यायालयाने आदेशात याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नमूद केले. याचिकाकर्त्यांच्या मुलाचा प्रवासादरम्यान लोकलमधून पडून मृत्यू झाल्याची कोणतीही नोंद नाही, असे नमूद करून न्यायाधिकरणाने पालकांना नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला होता. त्या निर्णयाला पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अपघातानंतर काही दिवसांनी पालकांनी न्यायाधिकरणात धाव घेऊन भरपाईसाठी दावा केला. परंतु, अपघाताची कोणतीही अधिकृत नोंद नसल्याचा दावा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दाव्याला विरोध करताना केला. न्यायाधिकरणानेदेखील रेल्वे प्रशासनाच्या दाव्याची दखल घेऊन भरपाईचा दावा फेटाळला. तथापि, प्रवासादरम्यान लोकलमधून पडून मृत्यू झाल्याबाबत संशय घेण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला.
...
प्रकरण काय?
लागबागच्या राजाच्या दर्शनाला मित्रांसोबत जोगेश्वरीहून लोअर परळ असा लोकल प्रवास करीत असताना संबंधित मुलगा लोकलमधील गर्दीमुळे एल्फिन्स्टन आणि लोअर परळ स्थानकांदरम्यान लोकलमधून पडला. त्याला केईएम रुग्णालयात घेऊन गेले. मात्र, रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याच्या मित्रांनी रुग्णालयात उपस्थित असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना अपघाताची माहिती दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.