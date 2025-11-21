मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे हुतात्म्यांना अभिवादन
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे
हुतात्म्यांना अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात १०५ जणांनी हौतात्म्य पत्करले होते. त्या हुतात्म्यांच्या स्मृतिदिनी शुक्रवारी (ता. २१) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हुतात्मा चौक येथील स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. राष्ट्रवादी काॅँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही हुतात्म्यांना अभिवादन केले.
विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकतामंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार अभिमन्यू पवार, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनीही स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण केले.
शरद पवार यांच्याकडूनही स्मरण
हुताम्यांना अभिवादन करताना राष्ट्रवादी काॅँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी समाजमाध्यमांवर एक पोस्ट केली आहे. ‘राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राला मुंबई देण्यास नकार दिल्याने प्रचंड असंतोष पसरला. ‘मुंबईसह महाराष्ट्र आम्हाला हवा’ या मागणीसाठी प्रामुख्याने शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गीय भूमिपुत्रांनी एकजुटीने तीव्र लढा उभारला. प्रसंगी त्यांनी छातीवर गोळ्या झेलल्या; पण मैदान सोडले नाही. अखेर मोठ्या संघर्षानंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. या आक्रमक लढ्यात बलिदान दिलेल्या सर्व हुतात्म्यांना ‘महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृतिदिनी भावपूर्ण आदरांजली!’ अशा शब्दांत त्यांनी अभिवादन केले आहे.
-----
उद्धव-राज ठाकरेंचीही आदरांजली
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत मुंबईसह महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आपल्या प्राणाची आहुती देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या स्मृतीनिमित्त शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेच्या खासदार, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांनी हुतात्मा चाैक येथे हुतात्म्यांना अभिवादन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.