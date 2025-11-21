पालिकेच्या ४२६ घरांची सोडत पुढे ढलकली
पालिकेच्या ४२६ घरांची
सोडत पुढे ढकलली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः महापालिकेच्या ४२६ घरांची साेडत तांत्रिक अडचणींमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढील आठवड्यात ही सोडत काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. अद्याप सोडतीची नवीन तारीख ठरलेली नाही. या घरांसाठी दाेन हजार ३७ जणांनी अर्ज भरले आहेत.
तांत्रिक अडचणींमुळे सोडत पुढे ढकलल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटांच्या घरांसाठी गुरुवारी (ता. २०) ही साेडत काढण्यात येणार हाेती. मरोळ आणि जोगेश्वरी येथील घरांसाठी सर्वाधिक म्हणजे सुमारे एक हजार अर्ज आले आहेत. त्या तुलनेत कांदिवली, गोरेगाव, कांजूर येथे तुलनेने कमी अर्ज आले असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली आहे.
----------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.