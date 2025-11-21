बदलापूर पालिका निवडणूक रणांगणात १३९ उमेदवार
बदलापूरमध्ये १३९ उमेदवार रिंगणात
बदलापूर, ता. २१ (बातमीदार) ः पालिका निवडणुकीसाठी ४९ जागांच्या २४ पॅनेलमध्ये एकूण १३९ उमेदवार रिंगणात आहेत, तर नगराध्यक्षपदासाठी कोणीही अर्ज मागे न घेतल्याने शिवसेना शिंदे गटाच्या वीणा म्हात्रे, भाजप व राष्ट्रवादीच्या रूचिता घोरपडे, महाविकास आघाडीच्या प्रिया गवळी, आम आदमी पार्टीच्या आस्था मांजरेकर व अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केलेल्या मनसेच्या संगीता चेंदवणकर यांच्यात थेट लढत होणार आहे.
नगराध्यक्षपदासाठी सुरुवातीला सहा अर्ज दाखल झाले होते, मात्र वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला, तर मनसेच्या शहराध्यक्ष संगीता चेंदवणकर यांनी आपली अपक्ष उमेदवारी कायम ठेवली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीसमोर नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदाची लढत अधिकच चुरशीची बनली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.