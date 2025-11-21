‘सीईटी’चे प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर
‘सीईटी’चे प्रवेश परीक्षांचे
संभाव्य वेळापत्रक जाहीर
मुंबई, ता. २१ ः राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या विविध पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक आज जाहीर करण्यात आले. सध्या २०२६च्या १७ प्रवेश परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यात पदवी अभ्यासक्रमाच्या १२ प्रवेश परीक्षा, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या पाच प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार आहेत.
सीईटीच्या २०२६मध्ये एमएच-सीईटी पीसीएम समूहाची पहिली प्रवेश परीक्षा ११ ते १९ एप्रिल २०२६ मध्ये होईल. दुसरी प्रवेश परीक्षा १४ मे ते १७ मे दरम्यान होईल. एमएच-सीईटी पीसीबी समूहाची पहिली प्रवेश परीक्षा २१ एप्रिल ते २६ एप्रिलदरम्यान तर दुसरी १० मे व ११ दरम्यान होईल.
या परीक्षा सकाळी व दुपारी आणि काही सायंकाळच्या सत्रात ऑनलाइन होतील. एकूणच या प्रवेश परीक्षा मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत चालतील.
एमबीए, एमएमएससाठीची पहिली प्रवेश परीक्षा ६ एप्रिल ते ८ एप्रिलदरम्यान तर दुसरी परीक्षा ९ मेदरम्यान होईल. एमसीएची प्रवेश परीक्षा ३० मार्च तर तीनवर्षीय विधीची प्रवेश परीक्षा १ व २ एप्रिलदरम्यान आणि पाचवर्षीय विधीची प्रवेश परीक्षा ८ मे दरम्यान होतील. नर्सिंगची प्रवेश परीक्षा ६ मे व ७ मे दरम्यान होतील. बीएडची प्रवेश परीक्षा २७ मार्च ते २९ मार्च, बीपीएडची प्रवेश परीक्षा ४ एप्रिलदरम्यान, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, बीसीए व बी.एचएमसीटी प्रवेश परीक्षा २८ एप्रिल ते ३० एप्रिलदरम्यान होतील. इतर सर्व पदवी व पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा मार्च ते मे दरम्यान होणार आहेत. या परीक्षेचे वेळापत्रक https://cetcell.mahacet.org/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
प्रवेश परीक्षेच्या दोन संधी
जेईईच्या (मेन) धर्तीवर राज्यात सीईटी कक्षाने या वर्षापासून एमएच-सीईटी पीसीएम, पीसीबी व एमबीए या तीन अभ्यासक्रमांच्या सीईटी दोन वेळेस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिली प्रवेश परीक्षा एप्रिल २०२६ मध्ये तर दुसरी प्रवेश परीक्षा मे २०२६ महिन्यात हाेणार आहे.
