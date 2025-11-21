भायखळा येथे भंगाराला आग
भायखळा येथे
भंगाराला आग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः मध्य रेल्वेच्या भायखळा रेल्वे स्थानकावरील पुलाखालील भागात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड येथे आज शुक्रवारी (ता. २१) सकाळी लागलेल्या आगीत भंगार सामान जळून खाक झाले. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नसल्याची माहिती अग्निशमन दलाच्या सूत्रांनी दिली.
भायखळा रेल्वे स्थानक येथील पुलाखालील भागात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, पोलिस चौकीसमोरील जागेत आज सकाळी १०.०२च्या सुमारास भंगार सामानाला आग लागल्याची घटना घडली. या आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या प्रमुख कार्यालयातून तत्काळ अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. अवघ्या १५ मिनिटांत आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले.
