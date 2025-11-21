विक्रमगडमध्ये विद्यार्थ्यावर बिबट्याचा हल्ला
विक्रमगडमध्ये विद्यार्थ्यावर बिबट्याचा हल्ला
विक्रमगड, ता. २१ (बातमीदार) ः विक्रमगड तालुक्यातील उटावली हायस्कूलमध्ये पाचवीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यावर बिबट्याने हल्ला केला. शुक्रवारी (ता. २१) शाळेतून घरी जात असताना ही घटना घडली. या हल्ल्यात विद्यार्थ्याच्या हाताला जखम झाली आहे. विक्रमगड ग्रामीण रुग्णालयात या विद्यार्थ्यावर उपचार सुरू आहेत. सोबत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी बिबट्याला पिटाळून लावल्याने अनर्थ टळला; मात्र या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
मयंक विष्णू कुवरा असे या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. तो विक्रमगड तालुक्यातील कावळे (पाडावी पाडा) या गावातील रहिवासी आहे. उटावली हायस्कूलमध्ये तो पाचवीत शिकतो. सायंकाळी शाळा सुटल्यानंतर तो घराकडे आडवाटेने जात होता. मालेगावाच्या जवळ मागून अचानक बिबट्याने दप्तरावर हल्ला चढविला. या झटापटीत हा विद्यार्थी जखमी झाला. विद्यार्थ्यांचा ग्रुप सोबत असल्याने दगड फेकून बिबट्याला हाकलण्यात त्यांना यश आले. या घटनेने सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत गंभीर दखल घेऊन बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.