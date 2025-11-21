छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा आंदोलना
शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण
ठाकरे यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मंत्री नाईक यांच्या सूचना
वाशी, ता. २१ (बातमीदार) ः मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्या, अशी सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिल्या आहेत. नेरूळ येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण शुक्रवारी (ता. २१) गणेश नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले.
गणेश नाईक म्हणाले, की माजी महापौर जयवंत सुतार यांच्या संकल्पनेतून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा या चौकात बसवण्यात आला आहे. पालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते याचे अनावरण करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती; मात्र योग जुळून आला नाही. अमित ठाकरे यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याशी मी सहमत नाही. त्यांच्यावर महापालिकेकडून आणि पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेले फौजदारी गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी वैयक्तिक भूमिका असल्याचे गणेश नाईक यांनी सांगितले.
पाच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी नेरूळ येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील पुतळ्याचे अनावरण केले होते. याप्रकरणी अमित ठाकरे यांच्यासह मनसेच्या ७० पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते.
