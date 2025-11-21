मिहीर शाहला जामीन नाकारला
मिहीर शाहला
जामीन नाकारला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः गेल्या वर्षी वरळीतील बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरणातील आरोपी मद्यधुंद अवस्थेतच वाहन चालवत होता. स्कूटरला धडक दिल्यानंतरही त्याने गाडी न थांबवता पीडितेला गाडीखाली फरपटत नेले. त्याचे हे कृत्य जामीन देण्यास पात्र नसल्याचे निरीक्षण नाेंदवून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २१) त्याला जामीन देण्यास नकार दिला. न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने हे आदेश दिले.
मिहीर शाह पूर्णपणे मद्यधुंद अवस्थेत होता आणि अशा स्थितीत त्याने बीएमडब्ल्यू गाडी अतिशय वेगाने चालवली. वाहनावर नियंत्रण ठेवू शकला नाही, त्याने निर्दयीपणे स्कूटरला धडक दिली. तेवढ्यावरही न थांबता त्याने तिला फरपटत नेले. पीडितांना रुग्णालयात नेण्याची किंवा किमान गाडी थांबवून मदत करण्याची तसदी घेतली नाही, त्यामुळे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून आरोपीचे वर्तन पाहता तो जामीनपात्र नसल्याचे न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने आदेशात नमूद केले.
वाहनचालकाला सीट बदलण्यास सांगणे, वडिलांना फोन करणे आणि घटनास्थळावरून पसार होणे या त्याच्या कृतींवरून तो गुन्ह्याचे परिणाम टाळण्याचा आणि अटकेपासून पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होता, असे सूचित करते आणि या सर्व बाबींचा विचार करता तो पुराव्यांशी छेडछाड किंवा साक्षीदारांना धमकावण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही न्यायालयाने जामीन नाकारताना नमूद केले.
