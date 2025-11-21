भरपाईचा निर्णय घ्या, अन्यथा आदेश देऊ !
कल्याण-डाेंबिवली पालिकेला न्यायालयाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः पावसात मॅनहोलमध्ये पडून वाहून गेलेल्या १३ वर्षांच्या मुलाच्या कुटुंबीयांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने अद्याप भरपाई न दिल्याची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २१) गंभीर दखल घेतली. याबाबत निर्णय घेण्यात दिरंगाई करणाऱ्या महापालिकेच्या निष्काळजीवरही नाराजी व्यक्त केली. मुलाच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा निर्णय तातडीने न घेतल्यास आम्ही त्याबाबत आदेश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने महापालिकेला दिला.
खड्ड्यांच्या समस्येप्रकरणी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी या घटनेची माहिती वकील रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला दिली होती. खड्डे आणि उघड्या भुयारी गटारांमुळे होणाऱ्या जीवितहानीप्रकरणी न्यायालयाने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश सरकारसह सर्व महापालिकांना देण्याचा निकाल दिला होता. त्याच वेळी याप्रकरणीही या निकालाच्या आधारे नुकसानभरपाईचा निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारच्या सुनावणीला उपस्थित राहून याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेशही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने पालिकेला दिले.
प्रकरण काय?
आयुष कदम हा आठवीत शिकणारा मुलगा दुर्घटनेच्या दिवशी रात्री साडेदहाच्या सुमारास नाल्याजवळ खेळत असताना उघड्या भुयारी गटारामध्ये पडला आणि वाहून गेला. कल्याण-डाेंबिवली महापालिका अग्निशमन दलाने एका तासानंतर त्याचा मृतदेह बाहेर काढला. या प्रकरणानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली. पालिकेच्या निष्काळजीचा आयुष बळी ठरल्याचा आरोप केला. महापालिका अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकली आणि लगतचा रस्ता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारीत असून दुरुस्तीचे काम करीत असल्याचा दावा केला होता.
