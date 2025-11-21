बीएसयुपी रजिस्ट्रेशन सवलत ; श्रेयवादाचे पर्यवसान वादात
शिंदे सेना-भाजपमध्ये ठाण्यात श्रेयवाद
कानशिलात लगावल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : मागील काही दिवसांपासून शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमध्ये विविध कारणांवरून संघर्ष पाहायला मिळत आहे. अशातच आता बीएसयूपी घरांच्या नोंदणीसाठी फक्त १०० रुपयांत रजिस्ट्रेशनची दिलेली सवलत जाहीर झाल्यानंतर या दोघांत श्रेय घेण्यावरून वाद झाला असून, भाजपच्या माजी नगरसेवकाने शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्याला कानशिलात लगावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
राज्यात महायुतीचे घटकपक्ष एकत्र काम करीत असल्याचे चित्र असले तरी ठाण्यात मात्र शिंदे सेना व भाजप यांच्यातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा समोर आले आहेत. ठाण्यात पाचपाखाडी परिसरातील एका सोसायटीमध्ये शिंदे सेनेचे पदाधिकारी रहिवाशांना बीएसयूपी सवलतीची माहिती देण्यासाठी भेटीगाठी घेत होते व पेढे वाटून आनंद व्यक्त करीत होते. त्याच वेळी भाजपचे माजी नगरसेवक नारायण पवार हे सुमारे ४० कार्यकर्त्यांसह तेथे पोहोचल्याने दोन्ही गटांमध्ये शाब्दिक वाद निर्माण झाल्याचे, पवार यांनी ‘ही घरे आम्ही उभारली, मग श्रेय तुम्ही का घेत आहात,’ असा सवाल उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर झालेल्या वादात कानशिलात मारल्याची तक्रार शिंदे सेनेने केली आहे. घटनेनंतर शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नौपाडा पोलिस ठाण्यात जाऊन भाजपच्या माजी नगरसेवकाविरोधात तक्रार दाखल केली.
आरोप फेटाळले
नारायण पवार यांना यासंदर्भात विचारले असता त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. ‘तिथल्या रहिवाशांनी त्यांच्या अडचणी सांगण्यासाठी मला बोलावले होते. कोणताही जल्लोष किंवा शिंदे सेनेचे पदाधिकारी तेथे नव्हते. मारहाणीचा प्रकार तर झालाच नाही; हा सर्व बनाव आहे,’ असा दावा त्यांनी केला. तसेच, ‘त्यांना जल्लोष करायचा असता तर महायुतीचा नगरसेवक म्हणून मला बोलवले असते, मीही त्यात सहभागी झालो असतो,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
