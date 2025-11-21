अंबरनाथमध्ये उड्डाण पुलावर भीषण अपघात;
अपघातात तिघांचा मृत्यू, अनेक गंभीर जखमी
अंबरनाथ, ता. २१ (वार्ताहर) ः शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागाला जोडणाऱ्या उड्डाणपुलावर झालेल्या भीषण अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. शुक्रवारी (ता. २१) सायंकाळी हा अपघात झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कारचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने या कारने अनेक दुचाकींना जोरदार धडक दिली. या अपघातात चार ते पाच दुचाकींसहित कारचा चक्काचूर झाला. यात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच अंबरनाथ पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना उल्हासनगर येथील शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहे.
