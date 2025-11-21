हा केवळ योगायोग नसून विचारांची संगती - एकनाथ शिंदे
हा योगायोग नसून विचारांची संगती
एकनाथ शिंदे यांचे रिपब्लिकन सेनेच्या कार्यक्रमात वक्तव्य
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ ः ठाण्यात २५ वर्षांपूर्वी शिवशक्ती-भीमशक्तीची बीजे आनंद दिघे यांनी रोवली. आज त्याच भूमीवर शिवसेना आणि रिपब्लिकन सेना एकत्र आल्या. हा केवळ योगायोग नसून विचारांची संगती असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
रिपब्लिकन सेनेच्या अकराव्या वर्धापनदिनानिमित्त ठाण्यातील सभेत शिंदे बोलत होते. शिवशक्ती आणि भीमशक्ती इथे एकत्र आली आहे. हे केवळ राजकीय युतीचे नाही, तर विचारांच्या एकीचे उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले. दलित, शोषित, पीडित समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम बाबासाहेबांनी केले. त्यांनी लिहिलेली भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वोत्तम म्हणून ओळखली जाते. सूर्य-चंद्र असेपर्यंत बाबासाहेबांचे संविधान टिकून राहील. कोणत्याही प्रयत्नांनी ते बदलले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आनंदराज आंबेडकरांविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले, की ते बाबासाहेबांचे रक्त आहेत आणि आम्ही बाबासाहेबांच्या विचारांचे भक्त आहोत. विचारांच्या या नात्यामुळेच शिवसेना-रिपब्लिकन सेनेची युती अधिक बळकट आहे.
----
ही युती खुर्चीसाठी नाही, सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी
ही युती कोणत्याही अटी-शर्तींसाठी किंवा सत्तेसाठी झालेली नाही. सर्वसामान्यांच्या न्यायासाठी, त्यांच्या अधिकारांसाठी एकत्र येण्याची गरज होती. आनंदराज आंबेडकर नेहमी म्हणतात, माझ्या कार्यकर्त्याला काय मिळणार, हे नेतृत्वाचे खरे गुण असल्याचे शिंदे म्हणाले.
बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिकवले, शब्द देताना शंभर वेळा विचार करा; पण दिल्यावर मागे फिरू नका. आम्ही तसेच आहोत, असे त्यांनी नमूद केले.
………………..
ऐतिहासिक निर्णय - आंबेडकर
शिंदे सेनेसोबतची युती ही योग्य वेळी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे भाष्य रिपब्लिकन पार्टी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी केले. ठाणे पालिकेवर भगवा आणि निळा फडकणारच, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कार्यकर्त्यांना सत्तेत योग्य वाटा आणि सन्मान मिळावा, यासाठी ही युती करण्यात आली आहे.
