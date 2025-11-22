अंबरनाथमध्ये भाजपला धक्का
अंबरनाथमध्ये भाजपला धक्का
निवडणुकीतील ५ उमेदवारी अर्ज बाद
अंबरनाथ, ता. २२ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगरपरिषद निवडणूक २०२५ च्या छाननी प्रक्रियेत भारतीय जनता पार्टीला (भाजप) मोठा धक्का बसला आहे. प्रभाग क्र. २९ए, २५बी, ६बी, ७ए आणि १३ए येथील भाजप उमेदवारांचे एकूण पाच नामनिर्देशन अर्ज बाद ठरल्याची माहिती समोर आली आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेत यंदा मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. नगराध्यक्ष पदासाठी १४, तर नगरसेवक पदासाठी तब्बल ४०० अर्ज दाखल झाले आहेत. मंगळवारी (ता. १८) रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी विजयानंद शर्मा व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी उमाकांत गायकवाड, अमित पुरी यांच्या उपस्थितीत अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली. छाननीनुसार नगराध्यक्ष पदासाठी १४ अर्जांपैकी ३ अवैध, तर ११ अर्ज वैध नगरसेवक पदासाठी ४०० अर्जांपैकी ५४ अवैध, तर ३४६ अर्ज वैध ठरले आहेत. काही उमेदवारांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज दाखल केल्याने त्यातील अतिरिक्त अर्ज बाद करण्यात आले.
अर्ज बाद होण्याची कारणे
काही उमेदवारांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज दाखल केल्याने त्यातील अतिरिक्त अर्ज बाद करण्यात आले.
काही अर्जांमध्ये पक्षाचा एबी फॉर्म, सूचक/अनुमोदकांच्या सह्या, तसेच कागदपत्रांची अपूर्णता असल्याने ते अर्ज बाद ठरवण्यात आल्याची माहिती मिळते.
छाननीनंतर अंबरनाथमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी ११ उमेदवार, तर नगरसेवक पदासाठी ३४६ उमेदवार रिंगणात आहेत.
छाननीनंतरची स्थिती
पदाचे नाव एकूण अर्ज अवैध ठरलेले अर्ज वैध ठरलेले अर्ज
नगराध्यक्ष पद १४ ३ ११
नगरसेवक पद ४०० ५४ ३४६
