अंबरनाथमध्ये भटक्या श्वानांची दहशत
अंबरनाथ शहरात भटक्या श्वानांची दहशत
५,९२० नागरिकांना दंश; पालिका प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर संताप
अंबरनाथ, ता. २२ (वार्ताहर) : शहरात भटक्या श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने नागरिकांचे जीवन असुरक्षित झाले असून, शहरभर दहशतीचे वातावरण आहे. शहरातील बी केबिन, रॉयल पार्क, दत्तकुटीर, कानसई, नवरेनगर आणि पूर्व-पश्चिम भागातील रहिवासी या समस्येने त्रस्त आहेत.
जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ या १० महिन्यांच्या काळात सुमारे ५,९२० लोकांना भटक्या श्वानांनी चावा घेतल्याची गंभीर आकडेवारी समोर आली आहे. यामध्ये लहान मुलांवरही हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. इतक्या गंभीर घटना होऊनही अंबरनाथ नगर परिषद आरोग्य विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाने या समस्येकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा नागरिकांचा थेट आरोप आहे. भटक्या श्वानांच्या निर्बीजीकरण मोहिमेचा फज्जा उडाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी याच परिसरात सिमरन अन्सारी या शाळकरी विद्यार्थिनीलाही श्वानाने चावा घेतला होता.
निर्बीजीकरण केंद्र बंद
भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी अंबरनाथमधील निर्बीजीकरण केंद्र काही महिन्यांपासून बंद होते. यामुळे श्वानांची संख्या वेगाने वाढत होती. स्थानिक रहिवाशांनी नगर परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे आरोग्य निरीक्षक संदीप खोजे आणि आरोग्य अधिकारी महेश तायडे यांच्याकडे या गंभीर समस्येची दखल घेऊन भटक्या श्वानांचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी आणि हल्ल्याच्या घटनांनंतर नगरपालिकेने आता हे निर्बीजीकरण केंद्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी निविदा काढली आहे.
लसीकरण शिबिरे
भटक्या श्वानांवर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करून त्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस दिली जाईल. जखमी आणि आजारी श्वानांवर उपचार करण्याचीही तरतूद यात आहे. याव्यतिरिक्त विविध प्रभागांमध्ये लसीकरण शिबिरे आयोजित करण्याची योजना आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.