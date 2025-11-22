ई-चलन दंड कमी करण्यासाठी ५ डिसेंबरपूर्वी संपर्क करा
ई-चलन दंडावर सवलतीची संधी
५ डिसेंबरपूर्वी वाहतूक शाखेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २२ ः कल्याणमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीत वाहनांवरील प्रलंबित ई-चलन दंड प्रकरणांचा निपटारा होणार आहे. या माध्यमातून दंडाची रक्कम कमी करण्याची संधी वाहनचालकांना मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर डोंबिवली वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी ई-चलन कमी करण्यासाठी वाहनचालकांना ५ डिसेंबरपूर्वी वाहतूक शाखेत संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
गेल्या काही वर्षांत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ई-चलन जारी करण्यात आले आहेत. वारंवार नोटीस, संदेश आणि इशारे पाठवूनही अनेक वाहनचालकांनी हे दंड न भरल्याने मोठी रक्कम प्रलंबित राहिली आहे. काही प्रकरणांमध्ये दंडावर व्याज वाढल्यामुळे रकमेची आकडेवारी आणखी फुगली आहे. तरीही अनेक वाहनचालक दंड न भरता वाहने रस्त्यावर चालवत असल्याचे वाहतूक शाखेचे निरीक्षण आहे.
या प्रलंबित ई-चलन प्रकरणांसाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीत सवलतीच्या दरात दंड भरण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. डोंबिवली पूर्वेतील रामनगर परिसरातील वाहतूक शाखा कार्यालयात वाहनचालकांनी ५ डिसेंबरपूर्वी आपल्या ई-चलनची माहिती, कागदपत्रे आणि आवश्यक तपशील सादर करून प्रक्रिया पूर्ण करावी. सर्व दाखल प्रकरणे १२ डिसेंबर रोजी कल्याण न्यायालयातील लोकअदालतीसमोर ठेवली जातील आणि न्यायाधीश दंडाच्या रकमेबाबत अंतिम निर्णय देतील. वाहनचालकांनी ही संधी गमावू नये, असे आवाहन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे.
