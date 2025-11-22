जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून वेग
पालघर, ता. २२ (बातमीदार) ः जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५७ जागांसाठी व पंचायत समितीच्या ११४ सदस्यांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीसाठी १२.२३ लाख मतदार पात्र ठरले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी १ जुलैच्या मतदार यादीची वैधता ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
१ जुलै २०२५ रोजी पालघर जिल्ह्यातील मतदार संख्या २३.९० लाख होती. दरम्यानच्या कालावधीत जिल्ह्यामध्ये ९७ हजार ६९९ मतदार संख्या वाढली असून त्यापैकी वसई विधानसभा क्षेत्रात ४५ हजार, बोईसर क्षेत्रात २५ हजार मतदारांचा समावेश आहे. वसई, डहाणू, पालघर, विक्रमगडमध्ये दरम्यानच्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत प्रत्येकी साडेपाच ते साडेआठ हजार मतदार वाढल्याचे दिसून आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ५७ गटांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी १२ लाख २२ हजार ७७९ मतदार पात्र ठरले आहेत. पालघर तालुक्यातील १७ जागांसाठी तीन लाख ६३ हजार मतदार पात्र ठरले आहेत. डहाणू तालुक्यातून १३ जिल्हा परिषद गटांसाठी निवडणूक होणार असून तालुक्यातील २.९० लाख मतदार आहेत. उर्वरित तालुक्यांमध्ये तीन ते सहा सदस्यांची निवडणूक होणार असून या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी ५५ हजार ते ९५ हजार मतदार पात्र ठरले आहेत.
पालघर तालुक्यात सर्वाधिक केंद्रे
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात १,५०१ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. पालघर तालुक्यात सर्वात अधिक ४१५ मतदान केंद्रे आहेत. डहाणू तालुक्यात ३७०, वाडा तालुक्यात १६६, विक्रमगडमध्ये १३१, जव्हारमध्ये १२७, तलासरीमध्ये १२१, वसईमध्ये १०२, तर मोखाडा तालुक्यात ६९ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.
प्रारूप मतदारयादीनुसार मतदार संख्या
तालुका गट संख्या मतदार मतदान केंद्रे
तलासरी ५ ९६,३३० १२१
डहाणू १३ २,९०,१३० ३७०
विक्रमगड ५ १,०६,५२३ १३१
जव्हार ४ ९६,२६३ १२७
मोखाडा ३ ५५,६१० ६९
वाडा ६ १,३१,२६९ १६६
पालघर १७ ३,६३,४४७ ४१५
वसई ४ ८३,४०७ १०२
एकूण ५७ १२,२२,९७९ १,५०१
