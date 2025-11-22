अधिकाऱ्याला ऑफिसमध्ये घुसून मारण्याचा इशारा
खासदार सुरेश म्हात्रे यांचा समाज माध्यमांवर व्हिडीओ व्हायरल
कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत (केडीएमसी) विविध प्रलंबित कामांबाबत भिवंडीचे खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. नागरिकांच्या तक्रारी असूनही नगर रचनाकार अधिकारी सुरेंद्र टेंगळे हे बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने खासदार म्हात्रे यांनी आयुक्तांसमोरच संताप व्यक्त केला. आयुक्तांच्या भेटीनंतर महापालिकेच्या आवारात अन्य नागरिकांच्या पुन्हा तक्रारी आल्यानंतर खासदारांनी चक्क अधिकाऱ्याला मारण्याची धमकी दिली. एक तक्रार अजून आली तर टेंगळेला मारणार, त्याला काळ कशाला फासायचं," असा संतप्त इशारा खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी दिला असून, याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला आहे.
सामान्य नागरिकांकडून टेंगळे यांच्याविरोधात वारंवार तक्रारी येत असल्याने खासदार म्हात्रे यांनी आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे. तसेच, लेखी तक्रार आल्यास त्याला ''सरळ'' करण्याची धमकीही त्यांनी कार्यकर्त्यांशी बोलताना दिली. खासदार म्हात्रे यांनी आयुक्तांसोबत कल्याण परिसरातील नागरिकांच्या सोयी-सुविधा, प्रलंबित विकासकामे आणि पायाभूत सुविधा विषयक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली. या कामांना लवकर गती मिळावी, यासाठी आवश्यक विनंत्या करण्यात आल्या. आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित विभागांना तातडीने पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
उद्यानाच्या जागेचा वाद
कल्याण पश्चिम स्टेशन परिसराचा विकास ''स्मार्ट सिटी'' प्रकल्पांतर्गत सुरू आहे. या विकासकामांमुळे स्टेशन परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाची जागा रस्ते विस्तारीकरणामुळे बाधित झाली आहे.
पालिकेने बाधीत जागेच्या बदल्यात दिलेली १७ गुंठे जागा अपुरी असल्याचे खासदारांचे म्हणणे आहे.या अपुऱ्या जागेत स्मारक, ग्रंथालय आणि अभ्यासिका विकसित करणे शक्य नाही, त्यासाठी किमान ३७ गुंठे जागा आवश्यक आहे. याकरिता जागेचे सीमांकन करण्याचा प्रस्ताव लवकरच आयुक्तांकडे दिला जाणार असल्याचे खासदार म्हात्रे यांनी सांगितले.