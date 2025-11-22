अर्णव खैरेच्या आत्महत्येस कारणीभुत असलेल्या लोकांना शिक्षा द्या
अर्णव खैरेच्या आत्महत्येस कारणीभुत असलेल्या लोकांना शिक्षा द्या
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभिवादन समितीची पोलिसांकडे मागणी
कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) : लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या वादातून कल्याण पूर्वेतील अर्णव खैरे या १९ वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. यानंतर तीव्र पडसाद उमटत असून अर्णवच्या आत्महत्येस कारणीभूत असलेल्या लोकांना शिक्षा देण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभिवादन समितीने केली आहे. याबाबत समितीच्या वतीने कल्याण लोहमार्ग पोलिसांना निवेदन दिले आहे.
कल्याण पुर्वेतील सहजीवन वसाहतीतील अर्णव खैरे या विद्यार्थ्याला ट्रेनमध्ये काही अज्ञात मुलांच्या टोळक्याने मराठी बोलण्याच्या वादातून विनाकारण मारहाण केली. त्यामुळे मानसिक तणावात जाऊन अर्णव खैरे या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांच्या वडिलांनी केला आहे. या आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या अज्ञात मुलांच्या टोळक्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून शिक्षा करावी, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभिवादन समितीने केली आहे. यावेळी समितीचे अध्यक्ष हरिभाऊ भालेराव, सचिव विजय पवार, खजिनदार मंगेश इंगळे, केतन रोकडे, संजय तेलुरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.