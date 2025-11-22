माळशेज रस्त्याचे काम संथ गतीने
२० किलोमीटर रस्ता खोदल्याने नागरिक त्रस्त
मुरबाड, ता. २२ (बातमीदार) ः मुरबाड-माळशेज घाट रस्त्यावर कदम पाडा ते सावरणे यादरम्यान सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे; मात्र कंत्राटदाराने सुमारे २० किलोमीटर लांबीचा रस्ता एका बाजूने खणून ठेवल्यामुळे नागरिकांना आणि वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
रस्ता खोदल्यामुळे टोकावडे येथील बाजारपेठेत जाऊन खरेदी करण्यासाठी लोकांना त्रास होत असून, त्यामुळे बाजारपेठ ओस पडली आहे. रस्त्यावर वाहनांना सुरळीतपणे प्रवास करता येत नसल्याने, अर्ध्या तासाच्या प्रवासासाठी आता दोन ते तीन तास लागत आहेत. खोदून ठेवलेल्या रस्त्यातील धुळीमुळे परिसरातील लोकांना आणि प्रवाशांना प्रचंड त्रास होत आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुभाष घरत यांनी या कामाच्या संथ गतीबद्दल संताप व्यक्त केला आहे.
रस्त्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने हा रस्ता पूर्ण होईल की नाही, याची शाश्वती लोकांना वाटत नाही. रस्त्याचे काम करताना एका वेळी चार-पाच किलोमीटर रस्ता खोदून त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण सुरू केले असते, तर वाहनचालकांना कमी त्रास झाला असता; मात्र एकदम २० किलोमीटर रस्ता खोदल्याने लोकांना अत्यंत त्रास होत आहे.
आंदोलनाचा इशारा
रस्ता व्यवस्थित नसल्यामुळे वाहनचालकांना या खोदलेल्या रस्त्यावरून वाहन चालविणे कठीण होत आहे. घरत यांनी अधीक्षक अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे) यांना निवेदन दिले असून, रस्त्याची तातडीने सुधारणा न केल्यास परिसरातील नागरिक आंदोलन करतील, असा इशारा दिला आहे. तसेच याबाबतचे निवेदन मुरबाड तहसीलदार तसेच कार्यकारी अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१, ठाणे विभाग) यांनाही देण्यात आले आहे.
फोटो ओळी ः मुरबाड तालुक्यातील टोकावडे ते सावरणेदरम्यान रस्ता खोदून ठेवला आहे. यामुळे वाहनचालकांना व लोकांना त्रास होत आहे.
