स्कुल व्हॅनचा धोकादायक प्रवास सुरूच

स्कूल व्हॅनचा धोकादायक प्रवास सुरूच
११ महिन्यांत १,२९४ वाहनांवर कारवाई; पालकांच्या निष्काळजीवरही प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ ः शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने स्पष्ट नियमावली आखून दिली असतानाही, ठाणे शहरात आजही अनेक स्कूल व्हॅनमधून नियम पायदळी तुडवत धोकादायक प्रवास सुरू असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. वाहतूक पोलिसांनी वारंवार कारवाई करूनही अनेक खासगी स्कूल व्हॅनचालकांकडून नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, लहान मुलांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे.
ठाणे वाहतूक शाखेकडून १ जानेवारी ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत शहरातील विविध भागांत विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान एकूण १,२९४ स्कूल व्हॅनवर कारवाई करण्यात आली असून यामधून १४ लाख १५ हजार ९०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने कारवाई होऊनही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने प्रशासनापुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. नियमानुसार एकाच स्कूल व्हॅनमध्ये सात विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक मुलांना बसवण्यास मनाई आहे. तसेच वाहनांमध्ये प्रथमोपचार पेटी, जीपीएस यंत्रणा, अग्निशमन उपकरण, सुरक्षित आसनव्यवस्था, अधिकृत प्रशिक्षित चालक व वाहक आणि वाहनाचे वैध फिटनेस प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे; मात्र प्रत्यक्ष तपासणीत अनेक वाहनांमधून क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना अक्षरशः कोंबून नेण्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे. बऱ्याच वाहनांमध्ये अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार साहित्य किंवा आपत्कालीन सुविधा नसल्याचेही आढळून आले.
पालकांनीही दाखवावी जागरूकता
ठाणे वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा तपशील पाहता परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे स्पष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी पालकांनाही जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. फक्त सोयीसाठी नियमांकडे दुर्लक्ष करून मुलांना धोकादायक वाहनांत पाठवणे चुकीचे आहे. पालकांनी सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन नियमबाह्य स्कूल व्हॅनचा वापर टाळावा, असे आवाहन पोलिस अधिकाऱ्यांनी केले आहे. शहरात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, यापुढे आणखी कठोर तपासणी मोहिमा राबवल्या जाणार असल्याचा इशारा वाहतूक पोलिसांनी दिला आहे.
कारवाईचा तपशील
* नो पार्किंगमध्ये स्कूल व्हॅन उभी करणे - ६४२ कारवाया
दंड : ८ लाख १८ हजार रुपये
* सीट बेल्ट न वापरणे - ३७० कारवाया
दंड : ३ लाख ६५ हजार रुपये
* चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे - १७ प्रकरणे
* वाहतूक नियमांचे उल्लंघन - ४० प्रकरणे
* फिटनेस प्रमाणपत्र नसणे - ३ प्रकरणे
