अर्णव खैरे आत्महत्या प्रकरणी विविध सामाजिक राजकीय संघटनांनी व्य

अर्णव खैरे आत्महत्या प्रकरणी विविध सामाजिक राजकीय संघटनांनी व्यक्त केला संताप; पोलिसांना कठोर कारवाईसाठी निवेदने
कल्याण, ता. २२ (बातमीदार) : मराठी अमराठी वादातून झालेल्या मारहाणीने नैराश्याने जीवन संपवणाऱ्या अर्णव खैरे या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी शहरातील राजकीय व सामाजिक संघटनांकडून आता जोर धरू लागली आहे. या संदर्भात कोळसेवाडी पोलिसांसह लोहमार्ग पोलिसांना निवेदने दिली जात असून खैरे कुटुंबियांना विविध पक्ष संघटनांनी पाठींबा दर्शविला आहे.
गुरुवारी (ता.२२) कल्याणहून रेल्वेने मुलुंड येथे महाविद्यालयात शिकण्यासाठी निघालेल्या अर्णवला प्रवासा दरम्यान एका टोळक्याने मराठी अमराठी वादातून मारहाण केली. ही मारहाण जिव्हारी लागल्याने याबाबत त्याने आपल्या वडिलांना माहिती दिली. मात्र, नैराश्यातून त्याने घरी येऊन गळफास लावून जीवन संपवले, अशी माहिती त्याच्या वडिलांनी पोलिसांना दिली. त्या अनुषंगाने पोलिसांचा तपास सुरू असून संबंधित टोळक्याचा शोध सुरू आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अभिवादन समितीने या प्रकरणी थेट लोहमार्ग पोलिसांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले असून, आत्महत्येस कारणीभूत ठरलेल्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने देखील कोळसेवाडी पोलिस स्थानकात निवेदन दिले असून, आत्महत्येस कारणीभूत असलेल्यांना शोधून काढण्याची मागणी केली आहे. मनसे या कुटुंबियांच्या पाठिशी असून कोणीही याप्रकरणी राजकारण करू नये, असे आवाहन मनसे पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. तर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानेही या प्रकरणी राजकारण करू नये, असेच आवाहन केले असून खैरे कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले.
खासदारांकडून वेगाने तपासाच्या सूचना
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी खैरे कुटुंबियांशी फोनद्वारे संपर्क साधून त्यांचे सांत्वन केले आहे. तसेच त्यांनी पोलिसांना या प्रकरणाचा वेगाने तपास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत
